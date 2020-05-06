Kuveyt'ten gelen 276 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kuveyt'ten gelen 276 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kuveyt'ten getirilen 276 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Çankırı'daki Emir Karatekin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kuveyt'ten getirilen 276 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Çankırı'daki Emir Karatekin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 276 kişi, Kuveyt'ten kalkan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Ankara'dan 14 otobüse sosyal mesafeye uygun şekilde alınan 276 Türk vatandaşı, ekiplerce sağlanan güvenlik önlemleri altında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çankırı'daki öğrenci yurtlarına getirildi. AFAD ve 112 ekipleri tarafından gelen vatandaşların kayıtları alınırken yurt çevresinde ise emniyet ekipleri görev aldı.

Burada vatandaşların tekrar ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi. Vatandaşlar, 14 günlük gözetim süresinin ardından Covid-19 belirtisi görülmemesi durumunda memleketlerine gönderilecek. - ÇANKIRI

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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