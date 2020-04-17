Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı - Son Dakika

Geniş güvenlik önlemleri altında yola çıkan yolcular, 14 gün karantinada kalacakları Isparta'ya hareket etti. Kuveyt'ten getirilen Türk vatandaşları, karantina süresini Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda geçirecek.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı 'nın çalışmalarıyla Türkiye 'ye getirilmeye başlandı. Antalya Havalimanı'na Kuveyt 'ten uçakla gelen Türk vatandaşları, sıkı karantina önlemleri arasında otobüslere bindirildi ve 14 gün süresince karantinada kalacakları Isparta 'ya götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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