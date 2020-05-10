Kuveyt'ten getirilen 248 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kuveyt'ten getirilen 248 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yozgat'ta yerleştirildikleri öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 248 Türk vatandaşı, polis eşliğinde 12 otobüsle Yozgat'a götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen ve maske dağıtılan vatandaşlar, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kuveyt'ten gelen Niğdeli Sezgin Boran, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Ölürsek de vatanımızda ölelim." dedi.

Burhan Atungök de 10 gündür Kuveyt'e uçak gelmesini beklediklerini belirtti.

Altungök, "Devletimiz çok güzel çalışmış Allah zeval vermesin. Bizi ülkemize getirdi, 14 gün burada karantinada kalıp memleketim Elazığ'a gideceğiz." diye konuştu.

Melek Işık, Kuveyt'te 20 gün sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yolculuk güzel geçti. Devletimize çok teşekkür ediyorum bizi ülkemize kavuşturdu. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz geldiğimizde insan toprağı öpmek istiyor. İnşallah 15 gün sonra aileme kavuşacağım."