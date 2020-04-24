Kuveyt'ten getirilen 309 kişi, Sakarya'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

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Kuveyt'ten getirilen 309 kişi, Sakarya'da yurtlara yerleştirildi
6 saat önce
Kuveyt'ten getirilen 309 kişi, Sakarya'da yurtlara yerleştirildiKUVEYT'ten uçakla Türkiye'ye getirilen 309 kişi 14 günlük karantina süreçlerini geçirmeleri için Sakarya'nın Hendek ve Serdivan ilçelerindeki yurtlara yerleştirildi.
Kuveyt'ten getirilen 309 kişi, Sakarya'da yurtlara yerleştirildi
KUVEYT'ten uçakla Türkiye'ye getirilen 309 kişi 14 günlük karantina süreçlerini geçirmeleri için Sakarya'nın Hendek ve Serdivan ilçelerindeki yurtlara yerleştirildi.Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 4'ü bebek 309 kişi, İstanbul Havalimanı'ndaki sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Sakarya'ya getirildi. 166 kişi Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Hendek ilçesinde bulunan Abdurrahman Gürses Öğrenci Yurduna, 143 kişi ise Serdivan ilçesinde bulunan Rahime Sultan Öğrenci Yurduna yerleştirildi. 309 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:44 Kaynak: DHA
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