Kuveyt'ten getirilen 348 kişi, Aksaray?da  karantinaya alındı - Son Dakika

KUVEYT'te bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye getirilen 348 Türk vatandaşı, Aksaray'da KYK'ya bağlı yurda yerleştirilip, karantinaya alındı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yurt dışında bulunan Türklerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda Kuveyt'te yaşayan 348 kişi, uçakla önce Ankara'ya oradan da otobüslerle Aksaray'a getirildi. Tekrar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi. Yurda yerleştirilenlerden Gazi Ağaçlı, "Devletimize güveniyoruz. Bizi buraya getirdi."dedi. 348 kişi 14 gün yurtta karantinada tutulacak.