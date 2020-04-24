Kuveyt'ten getirilen vatandaşlar Sakarya'da öğrenci yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika

Kuveyt'ten Sakarya'ya getirilen 4'ü bebek 309 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda gözlem altına alındı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Kuveyt'ten tahliye edilerek İstanbul Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildi.

Daha sonra yolculardan 143'ü, otobüslerle gözetim sürelerini geçirecekleri Serdivan ilçesindeki Rahime Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na, 166'sı ise Hendek ilçesindeki Abdurrahman Gürses Erkek Yurdu'na götürüldü.

İkinci sağlık kontrolünün ardından odalara alınan bu kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

THY'nin 20 Nisan'da başlattığı ve 28 Nisan'a kadar sürecek olan tahliyeler kapsamında 59 ülkeden toplam 195 özel seferle 25 bine yakın Türk vatandaşı yurda getirilecek.