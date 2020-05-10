Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan kadınların Anneler Günü kutlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantina altına alınan kadınların anneler günü kutlandı.

Kuveyt'ten getirilen 291 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aydoğan Aydın ve Mehmet Emin Tokadi Yurdundaki karantina süreci devam ediyor.

Yurt görevlileri, karantinadaki annelere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tokat Valisi Ozan Balcı'nın gönderdiği çiçek ve yöresel Tokat şalını hediye etti.

Karantinadaki vatandaşlar ise teşekkürlerini iletti.