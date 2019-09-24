Kuveyt'ten Irak'a

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki bazı yetkilileri iki ülke arasındaki sınır sorununu körüklemeye çalışmakla suçladı.

Kuveyt'teki Er-Rey gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Kuveyt'in Irak ile 162. noktadan sonraki deniz sınırını çizmeye çalıştığını söyledi.

Hor Abdullah Anlaşması'nın, "deniz sınırının tamamının çizildiği bir anlaşma" olduğu yönündeki söylemin doğruyu yansıtmadığını ifade eden Carallah, "Hor Abdullah anlaşması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkan 833 sayılı karar doğrultusunda yapıldı. 162'inci noktadan sonrasıyla ilgili süreç ise uluslararası yasalara göre sınırların çizilmesi için taraflar arasında müzakere yapılmasını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Kuveyt'in deniz platformu inşa ettiği Feşt el-Ayc bölgesiyle ilgili Irak'ın BMGK'ya yaptığı şikayete ilişkin de konuşan Carallah, "Maalesef kardeş ülke Irak'ta bazı tarafların, bu meseleleri körüklemeye çalıştığını görüyoruz. Irak'taki kardeşlerimizin BMGK'ye yaptığı şikayeti inceliyoruz. İçerik, sadece durumu açıklamaktan ibaret." diye konuştu.

Kuveyt'in son zamanlarda Feşt el-Ayc bölgesinde deniz platformu inşa etmesi, Irak tarafından tepkiyle karşılanmış, Kuveyt ise bölgenin kendi karasularında bulunduğunu savunmuştu.

Irak ve Kuveyt'in deniz sınırına yakın küçük bir bölge olan Feşt el-Ayc bölgesi üzerinde iki tarafta hak iddiasında bulunuyor. Bu bölgenin hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

Hor Abdullah anlaşması ise iki ülke arasında 2012'de deniz trafiğini düzenlemede işbirliği amacıyla imzalanmıştı.

Kuveyt ile Irak arasındaki sınırlar da 1993'te 833 sayılı BMGK kararı doğrultusunda belirlenmişti.

Kuveyt ve Irak arasındaki ilişkiler, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra tamamen kesilmişti. ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından sonra iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuştu.