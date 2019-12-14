Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına uyarı - Son Dakika
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Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına uyarı

6 saat önce

Kuveyt (İHA)-Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer illerde hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken, Kuveyt, Irak'ta bulunan vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı.

Kuveyt'ten Irak'taki vatandaşlarına uyarı, System.String[]

Kuveyt (İHA)- Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer illerde hükümet karşıtı protesto gösterileri sürerken, Kuveyt, Irak'ta bulunan vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı.


Kuveyt'in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta yaşanan protestolardan dolayı vatandaşlarının can güvenliği için Irak'ı acilen terk etmeye çağırarak vatandaşlarından seyahat için bu ülkeye gitmemelerini istedi. Açıklamada ayrıca Irak'ta bir an önce istikrarın sağlanması dilekleri de yer aldı. - KUVEYT

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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