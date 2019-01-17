Kuveyt'ten Iraklı Göçmenlere Yardım
1 saat önce
Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki Herşim göçmen kampında dün çıkan yangından sonra Kuveyt, 400 aileye yardım paketi dağıttı.
Irak
'ın Erbil
kenti yakınlarındaki Herşim göçmen kampında dün çıkan yangından sonra Kuveyt
, 400 aileye yardım paketi dağıttı.
Yardım dağıtımında hazır bulunan Kuveyt'in IKBY Başkonsolosu Ömer Ali
Kendri yangın bölgesini gezdi. Yangında meydana gelen zararın ardından ülkesinin göçmenlere yardım etmek için 400 koli gıda yardımı dağıttığını belirten Kendri, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Yangın haberini aldıktan hemen sonra Kuveyt konsolosluğu göçmenlere yardım etme kararı aldı. Bu kapsamda kamptaki bütün göçmenlere bir koli yardım paketi dağıtıldı. Ayrıca kamp müdürüyle yangında çadırları ve eşyaları yanan ailelere özel olarak yardım etmek konusunda anlaştık. Allah'a şükür zararlar sadece maddi, can kaybı yok, bunları da telafi etmeye çalışacağız. Kuveyt IKBY'deki göçmen kardeşlerimize yardım eli uzatmaya devam edecektir" dedi.
Herşim Kampı Müdürü Ahmet Salih
ise Kuveyt'in yapmış olduğu yardımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Verilen gıda paketi kamptaki bütün aileleri kapsadı. Dün meydana gelen yangında şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Sadece maddi zararları meydana geldi ve telafi edilmesi için çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.
Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul
'u işgal etmesinin ardından kurulan ve 4 bine yakın göçmenin barındığı Herşim kampında dün çıkan yangında 14 çadır yanmıştı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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