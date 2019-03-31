Son Dakika Haberleri: Kuveyt'ten İsrailli Heyetin Katılacağı Konferansa Boykot

Kuveyt'ten İsrailli Heyetin Katılacağı Konferansa Boykot

15 dakika önce

Kuveyt, nisan ayında Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan "Girişimcilik Konferansı"na İsrailli bir heyet katıldığı için boykot etme kararı aldı.

Kuveyt'ten İsrailli Heyetin Katılacağı Konferansa Boykot, System.String[]
Kuveyt, nisan ayında Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan "Girişimcilik Konferansı"na İsrailli bir heyet katıldığı için boykot etme kararı aldı.

Kuveytli milletvekili Abdullah el-Kenderi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Ticaret Bakanı Halid er-Rıdvan'ın Bahreyn'de düzenlenecek Girişimcilik Konferansı'na katılmama kararı aldığını belirterek, bu kararından ötürü Bakanı tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde Kuveytli milletvekilleri, ülkenin, İsrail'le normalleşme karşıtı duruşuna bağlı kalınması için söz konusu konferansın boykot edilmesi çağrısı yapmıştı.

Bahreyn İş Fonu'nun düzenlediği konferansa dünyanın farklı ülkelerinden ekonomist, uzman ve girişimcilerin katılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:20 Kaynak: AA

Bahreyn, Kuveyt, Güncel
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