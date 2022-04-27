Kuveyt'ten, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı - Son Dakika
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Kuveyt'ten, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı

27.04.2022 21:30
Kuveyt'ten, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Kovid-19'la ilgili tüm kısıtlamaları kaldırarak, Kovid-19 ile Mücadele Komitesi'nin feshedilmesine karar verdi.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Kovid-19'la ilgili tüm kısıtlamaları kaldırarak, Kovid-19 ile Mücadele Komitesi'nin feshedilmesine karar verdi.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezrem, düzenlediği basın toplantısında, aşı olmayanların eğitim kurumlarında ve işyerlerinde bulunabilmeleri için uygulanan PCR testi şartının kaldırıldığını söyledi.

Açık ve kapalı tüm mekanlarda maske takmanın isteğe bağlı olduğunu, hastalık belirtileri olanların ise maske takması gerektiğini kaydeden Mezrem, bireylerin aşı durumuna bakılmaksızın ve PCR testi yaptırmadan tüm kapalı halka açık yerlere girebileceğini belirtti.

Pozitif vakaların temaslılarının karantinaya alınmasıyla ilgili olarak ise Mezrem, temaslıların aşı durumlarına bakılmaksızın, enfekte vakalarla teması olan kişiler için uygulanan karantina süresinin iptal edildiğini aktardı.

Temaslı kişilerin son temas tarihinden itibaren 14 gün maske takması gerektiğini ifade eden Mezrem, temas tarihinden itibaren 14 gün içinde semptomların ortaya çıkması durumunda PCR testi yaptırmasının zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Mezrem, enfekte kişilerin enfeksiyon tarihinden itibaren 5 gün evde karantina altına alınacağını, ikinci 5 gün maske takması gerektiğini ve aşısız sporseverlerin de stadyumlara girmesine yönelik sınırlamanın kaldırıldığını dile getirdi.

Sözcü Mezrem, camide namaz kılacak olanları yanlarında seccade getirmek ve maske takmak gibi sağlık kurallarını uygulamaya ve bulaşıcı solunum semptomları olanları camiye gitmemeye özen göstermeye çağırdı.

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PCR Testi, Hükümet, Kabine, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'ten, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaları kaldırma kararı - Son Dakika


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