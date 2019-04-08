Kuveyt'ten Libya'da Siyasi Çözüm Çağrısı

Kuveyt
, Libya
'da çatışmaların şiddetlenmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, siyasi çözüm çağrısında bulundu.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı
'ndan Libya'da son günlerde yaşanan çatışmalara ilişkin, "Libyalı kardeşlerimiz arasında çıkan silahlı çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz." açıklaması yapıldı. Birleşmiş Milletler
'in girişimiyle Libya'daki tarafların Ulusal Diyalog Konferansı'na katılması beklenirken gerilimin tırmandırılmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm taraflara acil sükunet ve kışkırtıcı eylemlere son vermeleri çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, toprak bütünlüğü sağlanarak ülkede güvenlik ve istikrarın temini için krizin siyasi çözüm yoluyla aşılması gerektiği vurgulandı.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus
'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter
'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.
Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı
tarafından Facebook
hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.