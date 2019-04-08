Son Dakika Haberleri: Kuveyt'ten Libya'da Siyasi Çözüm Çağrısı

Kuveyt'ten Libya'da Siyasi Çözüm Çağrısı

1 saat önce

Kuveyt, Libya'da çatışmaların şiddetlenmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Kuveyt'ten Libya'da Siyasi Çözüm Çağrısı, System.String[]
Kuveyt, Libya'da çatışmaların şiddetlenmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da son günlerde yaşanan çatışmalara ilişkin, "Libyalı kardeşlerimiz arasında çıkan silahlı çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Birleşmiş Milletler'in girişimiyle Libya'daki tarafların Ulusal Diyalog Konferansı'na katılması beklenirken gerilimin tırmandırılmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm taraflara acil sükunet ve kışkırtıcı eylemlere son vermeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, toprak bütünlüğü sağlanarak ülkede güvenlik ve istikrarın temini için krizin siyasi çözüm yoluyla aşılması gerektiği vurgulandı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:54 Kaynak: AA

Trablus, Halife Hafter, Kuveyt, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serviste Unutulup Can Veren Minik Alperen'in Öğretmeni 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası Aldı Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı Giysinin Etiketini Kesme Bahanesiyle Aldığı Bıçağı Kalbine Sapladı! Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:18:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuveyt'ten Libya'da Siyasi Çözüm Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]