Son Dakika Haberleri: Kuveyt'ten Lübnan'a seyahat uyarısı
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Kuveyt'ten Lübnan'a seyahat uyarısı

2 saat önce

Kuveyt, günlerdir ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestoların gerçekleştirildiği Lübnan'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarına, seyahatlerini gerçekleştirmeden bir süre beklemeleri uyarısında bulundu.

Kuveyt'ten Lübnan'a seyahat uyarısı, System.String[]

Kuveyt, günlerdir ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestoların gerçekleştirildiği Lübnan'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarına, seyahatlerini gerçekleştirmeden bir süre beklemeleri uyarısında bulundu.


Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle başkent Beyrut başta olmak üzere ülke genelinde eylemler devam ederken, Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı geldi. Kuveyt'in Lübnan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ı ziyaret etmek isteyen Kuveytlilere bir süre beklemeleri uyarısı yapıldı. Açıklamada, Lübnan'da yaşayan Kuveyt vatandaşlarının ise protestoların gerçekleştirildiği bölgelerden ve kalabalık alanlardan uzak durması gerektiği ifade edildi.


Lübnan'da protesto


Binlerce kişi dün akşam sokaklara dökülerek hükümetin vergi politikasını protesto etti. Ülkede son yıllarda düzenlenen en büyük protestolardan biri olan gösteride polis ve eylemciler karşı karşıya geldi. Ülke genelinde düzenlenen protestoların yanı sıra başkent Beyrut'ta yolları kapatan eylemciler, lastikleri de ateşe verdi. Beyrut'un Riyad el Sulh Meydanı'nda toplanan kalabalık, Lübnan bayraklarıyla hükümet karşıtı sloganlar attı.


Polis ve eylemciler arasında yaşanan çatışmada 60 polis memuru yaralandı. Göstericilerin yaktığı ateşin bir binaya sıçraması sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetti. - KUVEYT

Hükümet, Kuveyt, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
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