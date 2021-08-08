Kuveyt'ten orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gelen ekip Muğla'ya vardı - Son Dakika

Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği ekip, Muğla'ya ulaştı.
Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt'ten Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için ekip geldiği belirtildi.
Açıklamada, 41 kişilik itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Dalaman'a ulaştığı ifade edildi.
Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye destek için ekip gönderileceğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
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