Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçi yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

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Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçi yurtlara yerleştirildi
6 saat önce
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçi karantinaya alınacakları yurtlara yerleştirildi.
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Tokat'a getirilen 280 Türk işçi karantinaya alınacakları yurtlara yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 280 işçi THY uçağı ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Kontrolleri yapılarak sağlık kontrolünden geçirilen işçiler kara yolu ile akşam saatlerinde Tokat'a getirildi. İşçiler, 14 gün süre ile kalacakları KYK Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirildi. İşçiler, Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek devletin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp eksiklerini giderdiği söyledi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:11 Kaynak: İHA
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