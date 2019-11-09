Kuveyt'ten Türk ve Suriyeli çocukların eğitimine destek

Şanlıurfa'da, Kuveytli yardım kuruluşları tarafından yaptırılan okul, törenle açıldı.

Kuveyt İnsani Yardım Derneği ve Said Derneği tarafından Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli El-Dirar Kız İmam Hatip Lisesi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, eğitim görecek Türk ve Suriyeli öğrencilerin ülkelerine katkı sağlayacak bir donanıma sahip olacağını söyledi.

Kuveyt'in, ülkesini terk ederek Türkiye'de yaşamak zorunda kalan Suriyelilere yardım eli uzatan çok az sayıdaki ülkeden biri olduğunu belirten Erin, Kuveyt'in alan olarak küçük bir ülke olmasına rağmen gönlü zengin bir halka sahip olduğunu ifade etti.

Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle 10'uncu okulun eğitim öğretime başlayacağını kaydeden Vali Erin, "Yapımı devam eden diğer okullarımız da var. İnşallah bu sayıyı Şanlıurfa'da 25'e tamamlayacağız. Öbür tarafta ihtiyaç içerisinde olan Tal Abyad ve Rasulayn'da da okullar inşa etmeye başlayacak ve oradaki çocuklarımızın da eğitim öğretimi imkanlarını artırmaya çaba sarf edeceğiz." dedi.

Şanlıurfa'da devlet bütçesiyle son 2 yılda 400 okul, 4 bin derslik inşa edildiğinin altını çizen Erin, bu okullarda Türk ve Suriyeli öğrencilerin birlikte eğitim gördüğünü belirtti.

Kuveyt Said Derneği Genel Müdür Yardımcısı Faiz el Mudni de insanların ve halkların eğitim sayesinde kalkınabileceğini, yükselebileceğini belirtti.

Hem Şanlıurfa'da hem de Türkiye'nin Suriye'de güvenli hale getirdiği bölgelerde yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Mudni, "En önemli yardımlar öğrencilere yapılan yardımlardır. Türkiye'de olduğu gibi Suriye'nin içerisinde de okullar açacağız. Şu anda terörden alınan Rasulayn ve Tel Abyad şehirlerinde hürriyetine, özgürlüğüne kavuşturulmuş olan o topraklarda da bu çalışmalar yapılacaktır." diye konuştu.

Kuveyt İnsanı Yardım Derneği Genel Müdür Yardımcısı Halid el Reşidi ise okul yapımı için kendilerine imkan sağlayan Türk yetkililere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de Şanlıurfa'da yaşayan yaklaşık 200 bin çocuğun büyük bölümünün eğitime kazandırıldığını, geri kalan diğer çocukların da okullaşması için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından okulun açılışını yapan Vali Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk ve protokol üyeleri sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.