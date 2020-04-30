Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 250 kişi, İzmit'teki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Kuveyt'ten özel uçakla Türkiye'ye getirilen 250 kişi, İzmit'te yurtlarda karantinaya alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'teki 250 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde özel uçuş ile İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sağlık taramalarının ardından 250 kişi otobüslerle İzmit'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu ve Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurdun önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, karantinaya alınacak 250 kişiyi koruyucu kıyafet giyen görevliler karşıladı. Yurda getirilen kişiler 14 gün boyunca karantinada tutulacak.