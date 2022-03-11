Kuveyt'ten Ukraynalı sığınmacılar için 33,5 ton insani yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Kuveyt'ten Ukraynalı sığınmacılar için 33,5 ton insani yardım

11.03.2022 13:00
Kuveyt'ten Ukraynalı sığınmacılar için 33,5 ton insani yardım

Kuveyt, Ukrayna'da yerlerinden edilen siviller için 33,5 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.

Kuveyt, Ukrayna'da yerlerinden edilen siviller için 33,5 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, çocuklar için süt ve tıbbi malzemelerin de yer aldığı yardımın Kuveyt'e ait askeri uçakla Polonya'daki Varşova Havalimanı'na ulaştırıldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu yardımın " Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı sivillere destek olmak amacıyla" gönderildiği kaydedildi.

Kuveyt Kızılayı Başkanı Hilal es-Sayir de KUNA'ya yaptığı açıklamada, gönderilen yardım malzemesinin içeriğinde ilaç, tıbbi malzeme, gıda maddeleri, çocuklar için süt ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 8 Mart'ta Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını, bunların yarısından fazlasının da Polonya'ya geçtiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500

Polonya, Mülteci, Ukrayna, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt'ten Ukraynalı sığınmacılar için 33,5 ton insani yardım - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:06:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kuveyt'ten Ukraynalı sığınmacılar için 33,5 ton insani yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement