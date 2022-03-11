Kuveyt'ten Ukraynalı sığınmacılar için 33,5 ton insani yardım - Son Dakika

Kuveyt, Ukrayna'da yerlerinden edilen siviller için 33,5 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, çocuklar için süt ve tıbbi malzemelerin de yer aldığı yardımın Kuveyt'e ait askeri uçakla Polonya'daki Varşova Havalimanı'na ulaştırıldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu yardımın " Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı sivillere destek olmak amacıyla" gönderildiği kaydedildi.

Kuveyt Kızılayı Başkanı Hilal es-Sayir de KUNA'ya yaptığı açıklamada, gönderilen yardım malzemesinin içeriğinde ilaç, tıbbi malzeme, gıda maddeleri, çocuklar için süt ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 8 Mart'ta Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını, bunların yarısından fazlasının da Polonya'ya geçtiğini duyurmuştu.