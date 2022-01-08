Kuveyt'ten, vatandaşlarına "Kazakistan'ı terk edin" çağrısı - Son Dakika

Kuveyt, vatandaşlarından, can güvenliklerini korumak için Kazakistan'ı terk etmelerini istedi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt'in Nur Sultan Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle Kuveyt vatandaşlarından Kazakistan'ı terk etmeleri istenen açıklamada, bu ülkeye gitmek isteyenlere de seyahatlerini erteleme çağrısında bulunuldu.

Kazakistan'daki olaylar

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ve askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan'da, protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerinden 18'inin hayatını kaybettiği, 748'inin de yaralandığı açıklanmıştı.