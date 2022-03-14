Kuveyt Türk, 2021'de tarım sektörüne yaklaşık 4,5 milyar liralık fon sağladı - Son Dakika

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, geçen yıl yaklaşık 4,5 milyar liralık fonu tarım sektörüne kullandırdıklarını belirterek, "Tarımda iyi bir noktadayız. Banka olarak tarımda sağladığımız fon desteğini 2021 yılında 3 katına çıkardık. 2025 yılına kadar tarımda belli bir seviyeye gelme vizyonumuz bulunuyor." dedi.

Delipoyraz, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara, tarım sektörüne destek vermek ve çiftçilerin yanında yer almak için katıldıklarını aktararak, Banka'nın ürünü Tohum Kart'ın avantajlarından çiftçileri yararlandırmak istediklerini ifade etti.

Tohum Kart'ın, tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum ve fide alımlarını fonladığını, hasat döneminde de ödeme imkanı sunduğunu bildiren Delipoyraz, "Anlaşmalı üye iş yeri şartı olmadan çok geniş bir alanda kullanılabiliyor. Tohum Kart ile müşterilerimiz, anlaşmalı üye iş yerlerinde vade farksız alışveriş imkanı elde ederken, anlaşma bulunmayan iş yerlerinde de uygun vade farkı oranlarıyla kartı kullanabiliyor. Tohum Kart'ın kart ücreti bulunmadığını da belirtmek isterim." diye konuştu.

"Hedefimiz, üye iş yeri sayısını yıl sonuna kadar 1.000'in üzerine çıkarmak"

Abdurrahman Delipoyraz, Kuveyt Türk'ün tarım sektöründe 60 bin müşterisi ve 6 bin de Tohum Kart kullanıcısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sektörlerinden biri tarım. Çiftçimizin yanında olacak şekilde kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Geçen yıl yaklaşık 4,5 milyar liralık fonu tarım sektörüne kullandırmışız. Tarımda iyi bir noktadayız. Banka olarak tarımda sağladığımız fon desteğini 2021 yılında 3 katına çıkardık. 2025 yılına kadar tarımda belli bir seviyeye gelme vizyonumuz bulunuyor. Buna uygun şekilde ilerliyoruz. Çiftçi ve şahıs firmalarına yönelik uzaktan hesap açma hizmetini de bu hafta itibarıyla başlattık. Uzaktan limit tahsisi de en kısa zamanda gelecek. Yaklaşık 600'e yakın anlaşmalı üye iş yeri var. Hedefimiz, üye iş yeri sayısını yıl sonuna kadar 1.000'in üzerine çıkarmak. Böylece çiftçimizi hem finansal hem de ekonomik olarak daha fazla desteklemiş olacağız."