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Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

10.08.2021 08:53
Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 18 artışla 144,5 milyar TL'ye çıkaran banka, kullandırılan fon büyüklüğünü de yüzde 18 artışla 93 milyar TL'ye ulaştırdı. Net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artırarak 1 milyar TL'ye yükselten bankanın toplam aktifleri 177,6 milyar TL'ye, öz varlıkları ise 8,9 milyar TL büyüklüğe yükseldi.

Türkiye'nin önde gelen katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2020 yılsonuna göre yüzde 18 artışla 144,5 milyar TL'ye çıkaran banka, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 18 artışla 93 milyar TL'ye ulaştırdı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 1 milyar TL net kar elde eden banka, istikrarlı büyümesini bu dönemde de sürdürdü. Öz varlıklarını 8,9 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 177,6 milyar TL'ye yükselten banka, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırırken, bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini koruduğu belirtildi.

"Salgın sürecinde reel ekonomiye desteğimizi artırdık"

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Seçkin finansal ürün ve hizmetlerimizi etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturuyoruz. Müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Salgının etkilerinin devam ettiği ilk yarıda da faaliyetlerimizi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını, teknolojik altyapımızın gücünden yararlanarak dijital kanallar üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin bir teyidi olarak kullandırdığımız fon miktarını salgın döneminde de artırmaya devam ederek, bu yılın ikinci çeyreğinde 93 milyar TL'ye ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de ekonomik yapının temel unsurunu teşkil eden reel sektöre finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'den FCI'ya kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu"

Uluslararası ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve vadeli ihracatı destekleyen 90'dan fazla ülkede 400'e yakın üyesi bulunan FCI'ya Türkiye'den üye olan ilk katılım finans kuruluşu olduklarını hatırlatan Ufuk Uyan, "İhracatçılarımızı, ülke ekonomimizin dinamosu ve diğer sektörleri harekete geçiren bir lokomotifi olarak görüyoruz. Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağımıza alarak ilerliyor ve stratejik öneme sahip olan ihracat firmalarımıza, ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirerek destek oluyoruz. İhracat yapan tüm tüzel müşterilerimize, yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, alacak garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu kapsamlı bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. İhracatçılarımızın yurt dışı alacaklarını garanti altına alacak ve tahsilat hizmeti vermemizi sağlayacak FCI üyeliğimiz ile bir kez daha ihracatçılarımızın yanında olduğumuzu göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kullanıcıların finansman ihtiyacını kolay ve hızlı bir şekilde karşılamak için geliştirdikleri Yerinde Finansman hizmetine değinen Uyan, "Yerinde Finansman hizmetimizle artık kullanıcılarımız, anlaşmalı işyeri ve e-ticaret sitelerinden yapmak istedikleri alışverişler için mobil uygulamamız üzerinden QR kod okutarak finansman başvurusunu online yapabilmektedir. Başvurusu onaylanan müşterilerin alışverişlerini 36 taksitle gerçekleştirebildiği Yerinde Finansman hizmeti 7 gün 24 saat kullanılabilmektedir" dedi.

"Yatırım araçlarının beşi bir arada TradePlus'ta"

Hisse senetleri, yatırım fonları, kira sertifikası, altın-gümüş ve döviz gibi yatırım araçlarını TradePlus mobil uygulamasıyla kullanıcıların hizmetine sunduklarını ifade eden Uyan, "Kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarımızla her geçen gün daha da artırıyoruz. Uygulama ile bireysel veya tüzel tüm kullanıcılarımız yatırım fonları, hisse senetleri, sukuk (kira sertifikaları), döviz, altın ve gümüş gibi yatırım ürünlerini takip edebiliyor, anlık fiyatlarla işlem yapabiliyor ve alış-satış emri verebiliyor. Ayrıca, anlık piyasa verileri, görsel haberler, ekonomi takvimi, gelişmiş grafik teknolojisi ve teknik analiz araçlarıyla TradePlus, kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu her an kaliteli hizmet sunan dijital bir yatırım merkezi haline geldi" dedi.

Bankanın 2017 yılında hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu'nun bundan böyle Kuveyt Türk Akademi olarak yoluna devam edeceğini belirten Uyan, sözlerine şöyle devam etti: "Akademi ile amacımız, çağın gerektirdiği donanıma ve yetkinliklere sahip olmaları için tüm çalışanlarımıza yeni nesil eğitim ve öğrenme yolculuğu imkanı sunmak. Bitmeyen öğrenme serüveni olarak tanımladığımız bu yolculukta, eğitim ve gelişim yollarını çalışanlarımızla birlikte çiziyor ve bu süreçte onlara eşlik ediyoruz. Çalışanlarımızın yanı sıra ilerleyen dönemde eğitimlerimizi daha geniş kitlelere açmayı de hedefliyoruz. Dijitaldeki yeni yüzümüz bu hedefimizin ilk adımıdır. Akademi'yi yeni öğrenme modellerine göre sürekli geliştirerek, finans alanında bilgi edinmek isteyen herkese eğitim hizmeti sunmaya gayret edeceğiz".

Bankaya üç ödül

Bankanın IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri'nde üç farklı dalda ödüle layık görüldüğünü belirten Uyan, "IDC Finans Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Kuveyt Türk'ün Ar-Ge merkezlerinde tamamı yerli mühendislerden oluşan bir ekiple yapılan, şube hizmetleri ile ATM pratikliğini bir araya getiren ve işaret diliyle işitme engellilere yönelik hizmet de sunan XTM konseptimizle altın; ülkemizin geleceği çocuklarımıza finansal okuryazarlık yeteneği ve tasarruf kültürü kazandırmak amacıyla geliştirdiğimiz Dijital Kaşif ürünüyle de gümüş ödülün sahibi olduk. Ayrıca bankanın yüzde 100 iştiraki olan Architecht, geliştirmiş olduğu Airplatform çözümüyle birincilik ödülüne layık görüldü" diye konuştu.

Genel Müdür Uyan, birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçiren bankanın Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021'de de "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde dördüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçilmesinin ardından "Finansın En İyi İşvereni" ödülüne layık görüldüğünü de söyledi. Bankanın gelecekteki yöneticilerini yetiştirmeyi amaçladığı MT (Management Trainee) programı da "Top100 Talent Program" yarışmasında, Türkiye'nin en iyi 10 yetenek programı arasında yer alırken, bankacılık sektöründe de en beğenilen ikinci program olma başarısını gösterdi. En iyi işverenler listesinin yanı sıra inovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan bankaya Global Finance Dergisi tarafından düzenlenen World's Best Banks Awards'ta Türkiye'nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu ödülü takdim edildi. - İSTANBUL

Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Kuveyt Türk, Türkiye, Yatırım, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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