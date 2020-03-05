Kuveyt Türk, araç ve konut alım-satım işlemini güvence altına alıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk, araç ve konut alım-satım işlemini güvence altına alıyor - Son Dakika Ekonomi

Kuveyt Türk, araç ve konut alım-satım işlemini güvence altına alıyor

6 saat önce

Kuveyt Türk, geliştirdiği yeni hizmeti "Alacağım Güvende Sistemi" ile müşterisi olsun veya olmasın herkesin araç ve konut alım-satım işlemini güvence altına alıyor.

Kuveyt Türk, araç ve konut alım-satım işlemini güvence altına alıyor, System.String[]

Kuveyt Türk, geliştirdiği yeni hizmeti "Alacağım Güvende Sistemi" ile müşterisi olsun veya olmasın herkesin araç ve konut alım-satım işlemini güvence altına alıyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, reel ekonomiye katkı sağlamayı ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı önceleyen banka, araç ve konut alım-satımında işlemleri güvenli şekilde gerçekleştirmek amacıyla "Alacağım Güvende Sistemi"ni geliştirdi.

Kuveyt Türk, kendi müşterisi olsun veya olmasın araç ve konut alım-satımı yapmak isteyen herkese "Alacağım Güvende Sistemi" kapsamında hizmet verirken, sistemin ilk lansmanı kapsamında hizmeti kullananlardan hiçbir masraf talep etmiyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Müşterimiz olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarımız araç veya konut alım-satım işlemi öncesinde Kuveyt Türk şubelerine gelerek Alacağım Güvende Sistemi'nden faydalanabilir. Bu hizmetten yararlanmak için finansman kullanma zorunluluğu da bulunmuyor. Alacağım Güvende Sistemi'yle hem alıcı ve satıcı için güvenli bir alan oluşturuyoruz hem de reel ekonomiye katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Kuveyt Türk müşterisi olsun veya olmasın araç veya konut alım-satımı yapmak isteyenler, işlem öncesinde Kuveyt Türk şubesine giderek tek seferlik sözleşme imzalıyor. Araç ve konut satışı gerçekleşene kadar işlem tutarı, Kuveyt Türk'ün güvenli hesabında tutuluyor. Karşılıklı imzalar atıldıktan sonra resmi kurumlar nezdinde yapılan online sorgulamayla satış işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilip, satış işlemi gerçekleştikten sonra satıcının hesabına satış bedeli transfer ediliyor. Belirlenen işlem tarihi aralığında, herhangi bir sebeple alım-satım işlemi gerçekleşmemişse güvenli hesapta tutulan miktar alıcının hesabına iade ediliyor.

Kuveyt Türk, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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