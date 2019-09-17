Son Dakika Haberleri: Kuveyt türk araç ve konut finansmanında kar oranlarını düşürdü
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Kuveyt türk araç ve konut finansmanında kar oranlarını düşürdü

17 dakika önce

Kuveyt Türk Katılım Bankası, konut finansmanında kar oranını 1,14'e, araç finansmanını ise 1,24'e düşürdüğünü duyurdu.

Kuveyt türk araç ve konut finansmanında kar oranlarını düşürdü, System.String[]
Kuveyt Türk Katılım Bankası, konut finansmanında kar oranını 1,14'e, araç finansmanını ise 1,24'e düşürdüğünü duyurdu. Banka ayrıca kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik Türk Lirası finansmanında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 250 baz puanlık indirime gidildiğini açıkladı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası, finansman oranlarını değiştirdi. Banka, konut ve araç finansmanlarındaki kar oranlarını düşürdüğünü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdiğini duyurdu. Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 1,14'e, araç finansmanı kar oranın ise 1,24'e düşürüldü. Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterilerinin ise konut finansmanında 1,11, araç finansmanında ise 1,21'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabildiği açıklandı. Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunduğunu duyuran Kuveyt Türk, kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik Türk Lirası finansmanlarında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 250 baz puanlık indirim gerçekleştirdiğini açıkladı.


Kuveyt Türk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:05 Kaynak: DHA
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