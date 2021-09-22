Kuveyt Türk'e "Avrupa'nın En İyi İşvereni" ödülü verildi - Son Dakika

Kuveyt Türk, Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü tarafından "Avrupa'nın En İyi İşvereni" seçildi.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, çalışanları için hayata geçirdiği özgün insan kaynakları uygulamalarıyla öne çıkan banka, önemli bir başarıya daha adını yazdırdı.

Kuveyt Türk, geçen aylarda Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü tarafından dördüncü kez " Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçilmesinin ardından bu kez, yine aynı kurum tarafından "Avrupa'nın En İyi İşvereni" ödülüne layık görüldü. Banka, böylece birinci sırada Avrupa'nın en iyi işvereni seçilen ilk Türk şirketi unvanını elde etti.

Açıklamaya göre, söz konusu ödülün arkasında insanı odağa alarak 6 bin çalışanının "İyi ki Kuveyt Türklüyüm" demesini sağlayan özgün uygulamalar yer alıyor.

Çalışanı merkeze alan yeni nesil insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra çalışanlara mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunma konusunda gösterilen kararlılık da başarıya giden yolda önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

"En iyi işveren ödülü çalışanlarımıza verdiğimiz değerin teyidi mahiyetindedir"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz ilk günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanıyoruz. İnsan kaynakları politikamızı da bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. 6 bini aşkın çalışanımızın 'İyi ki Kuveyt Türklüyüm' demesini sağlayan süreçlerimizle tüm çalışanlarımıza mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımızın, fikirlerini özgürce ifade ettikleri, karar sistemlerine dahil oldukları ve çalışırken güven duydukları, motive oldukları bir ortam oluşturmak adına hayata geçirdiğimiz uygulamaların bir neticesi olarak ülkemiz için bir ilke imza atmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.

Katılım finans sektöründe olduğu gibi insan kaynakları alanındaki çalışmalarımızla da öncü olduğumuzu tescilleyen Avrupa'nın En İyi İşvereni ödülü, aynı zamanda çalışanlarımıza verdiğimiz değerin ne kadar büyük olduğunun da teyidi mahiyetindedir. İş yeri kültürümüzü daha iyi bir noktaya getirmek ve çalışan deneyimini artırmak için özgün insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz."

Kuveyt Türk sektörde ilklere imza atıyor

Açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ün, çalışan memnuniyeti ve deneyimi konusunda önemli başarılara imza atmasına ve ödüller kazanmasına katkıda sunan önemli uygulamaları bulunuyor. "Gelişim Mutfağı", "Sepetim", "Önce Çalışan Meclisi", "Kuveyt Türk Akademi" ve "İyi ki Mobil Uygulaması" bunlardan bazıları olarak öne çıkıyor.

Kuveyt Türk ayrıca "Kariyer Buluşmaları", "Çalışan Memnuniyeti Hattı", "Arkadaşım İK", "Gönüllü Denetçilik Hattı", "Etik Bildirim Hattı" gibi insan kaynakları uygulamalarıyla ve "Kitap Okuma Kulübü", "Sosyal Yardımlaşma Kulübü", "Yetkinlik Kulübü", "Gezi Kulübü", "Basketbol Kulübü" gibi organizasyonlarla çalışanlarının ilgi alanlarına destek oluyor.