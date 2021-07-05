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Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, "Kuveyt Türk Akademi"ye dönüştü - Son Dakika

Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, "Kuveyt Türk Akademi"ye dönüştü

05.07.2021 13:43
Kuveyt Türk Bankacılık Okulu,

Kuveyt Türk'ün katılım finans sektöründe bir ilke imza atarak 2017 yılında hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, yenilenen yüzüyle ve güncellenen eğitim içerikleriyle haziran ayı itibarıyla "Kuveyt Türk Akademi" olarak yoluna devam ediyor.

Kuveyt Türk'ün katılım finans sektöründe bir ilke imza atarak 2017 yılında hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, yenilenen yüzüyle ve güncellenen eğitim içerikleriyle haziran ayı itibarıyla "Kuveyt Türk Akademi" olarak yoluna devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ün "Öğrenmenin değere dönüştüğü yer" mottosuyla katılım finans sektöründe bir ilke atarak 2017 yılında hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitim verilen hibrit bir modelle Kuveyt Türk Akademi'ye dönüştü.

Mobil ve webdeki yeni tasarımda, Kuveyt Türk yeşilinin yanı sıra Türkiye'yi temsilen kırmızı ve beyaz renkler yoğunlukla kullanıldı. Akademinin yeni logosu da Kuveyt Türk logosundan hareketle kitap sayfalarına dönüştürülerek ortaya çıkartıldı. Logo, hem verdiği mesaj hem de tasarımıyla beğeni topluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk Akademi ile amacımız, çağın gerektirdiği donanıma ve yetkinliklere sahip olmaları için tüm çalışanlarımıza yeni nesil eğitim ve öğrenme yolculuğu imkanı sunmaktır. Bitmeyen öğrenme serüveni olarak tanımladığımız bu yolculukta, eğitim ve gelişim yollarını çalışanlarımızla birlikte çiziyor ve bu süreçte onlara eşlik ediyoruz. Çalışanlarımızın yanı sıra ilerleyen dönemde eğitimlerimizi daha geniş kitlelere açmayı da hedefliyoruz.

Dijitaldeki yeni yüzümüz bu hedefimizin ilk adımıdır. Temmuz 2020'de başlayan ve Mayıs 2021'e kadar devam eden hazırlık sonrasında haziran ayı itibarıyla aktif ettiğimiz Kuveyt Türk Akademi, çevik çalışma prensipleriyle ve hibrit eğitim modeliyle yoluna devam ediyor. Kuveyt Türk Akademi'yi yeni öğrenme modellerine göre sürekli geliştirerek finans alanında bilgi edinmek isteyen herkese eğitim hizmeti sunmaya gayret edeceğiz."

Akademi, öğrenme ve gelişim yolculukları için 6 farklı fakülteden oluşuyor

Verilen bilgiye göre, çalışanların pozisyonunun gerektirdiği teknik ve kişisel eğitimleri önceleyen ve çeviklik ilkesini temel alan Kuveyt Türk Akademi, dinamik ihtiyaç analizi yaparak eğitimler sunuyor.

Akademi, öğrenme ve gelişim yolculukları için 6 farklı fakülteden oluşuyor. Yeni işe başlayanlar için Temel Bankacılık Fakültesi, ürün ve hizmetlerin müşterilere sunumu için Satış ve Krediler Fakültesi, organizasyonel verimlilik, operasyonel riskler ve hizmet kalitesi için Operasyon ve Risk Fakültesi, tüm çalışanların yetkinlik gelişimi için Yetkinlik Gelişim Fakültesi, vizyoner bir liderlik için Yönetim ve Liderlik Fakültesi ile bankacılığın geleceğinin ve yeni trendlerin dikkate alındığı Dijital Gelişim Fakültesi, Kuveyt Türk Akademi'deki eğitim programlarının ana çatısını oluşturuyor. Kuveyt Türk Akademi'de tüm bu programlar, karma öğrenme deneyimiyle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, salgın döneminde tüm eğitimler sanal sınıf teknolojisiyle ve eğitim kampüsünde oluşturulan akıllı sınıf kullanılarak yapılırken, eğitim programları, dijital öğrenme platformuyla da destekleniyor.

Mentorluk ve koçluk uygulamasının da yer aldığı yeni eğitim programları, çalışanların proje ödevleriyle tamamlanıyor.

Kuveyt Türk Akademi, tüm katılımcılara kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanan bir web portalına sahip bulunuyor. Portal, Dijital Öğrenme Platformu, Kuveyt Türk Akademi TV, Sağlam Kalem Blog Platformu gibi birçok farklı öğrenme sistemini içinde barındırıyor. Kuveyt Türk Akademi Portalı, çalışanların iş süreçlerinde kullandığı BOA Bankacılık Platformu üzerinden şifresiz ulaşılabilen bir yapıya kavuşturuldu ve tüm çalışanlar için kişiselleştirildi. Bu kişiselleştirme sayesinde sistem, çalışanları tanıyor ve özel içerik ve eğitimlerle onları akışta tutacak bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Kuveyt Türk, Türkiye, Haziran, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, 'Kuveyt Türk Akademi'ye dönüştü - Son Dakika Ekonomi


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