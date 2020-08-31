Kuveyt Türk Bankacılık Okulu'na Brandon Hall'den 10 ödül

Kuveyt Türk'ün 2017 yılında hayata geçirdiği Kuveyt Türk Bankacılık Okulu, ortaya koyduğu başarılı çalışmalar sonucunda dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards'ta 4'ü altın olmak üzere 10 ödüle birden layık görüldü.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, verimliliğin yanı sıra çalışanlarının gelişimine de önem veren banka, bankacılık okulunda çalışanlara yönelik eğitim faaliyetlerini pandemi sürecinde dijital platformlar aracılığıyla sürdürüyor.

Dinamik ihtiyaç analizi yapılarak süreçlerin belirlendiği ve eğitim materyallerinin bilimsel ve bilişsel temellerle hazırlandığı Kuveyt Türk Bankacılık Okulu'nda çalışanlara, pozisyonlarının gerektirdiği teknik ve yetkinlik bazlı eğitimler karma eğitim modeliyle veriliyor.

Kuveyt Türk Bankacılık Okulu'nun eğitim faaliyetleri sadece çalışanlarının gelişimini amaçlamıyor aynı zamanda benzersiz bir öğrenme deneyimi de sunuyor.

Bankacılık okulunda senkron ve asenkron eğitim programlarıyla çalışanların pozisyonlarının gerektirdiği bilgi ve becerileri desteklemenin yanı sıra özelleştirilmiş eğitim grupları ile farklı birimlerde çalışan ancak ortak eğitim ihtiyaçlarına sahip kişiler için kişiye ve gruplara özel eğitim programları da düzenleniyor. Ayrıca yabancı dil gelişimi çalışanlara sunulan çeşitli oyun tabanlı dijital araçlarla destekleniyor.

Kuveyt Türk Bankacılık Okulu'nda tüm programlar karma öğrenme deneyimiyle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bir taraftan sanal sınıf yöntemi ile sınıf eğitimleri verilirken diğer yandan "Kuveyt Türk Bankacılık Okulu Dijital Öğrenme Platformu" aracılığıyla okuma, dinleme, izleme ve uygulama materyalleriyle eğitimler destekleniyor.

"Har zaman 'önce çalışan' anlayışıyla hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, her zaman 'önce çalışan' anlayışıyla hareket eden bir katılım finans kuruluşu olduklarını belirterek, "Bilimin ve teknolojinin sağladığı tüm imkanları değerlendirerek çalışanlarımızı eğitim, gelişim ve kariyer noktasında yoğun şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, bankacılık okulunun gerek yüz yüze gerekse dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirdiği eğitim ve gelişim faaliyetleriyle çalışanlarının sadece mesleki gelişimleri için değil, aynı zamanda yetkinlik gelişimleri için de olanaklar sunan bir adres olduğunu kaydetti.

Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards'ın, şirket içi eğitim ve gelişim konularında dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri kabul edildiğine işaret eden Demir, "Excellence Awards'ta bu yıl 4'ü altın olmak üzere 10 ödüle birden layık görülmek memnuniyet verici bir gelişme. Kuveyt Türk Bankacılık Okulu kazandığı bu ödüllere yenilerini ekleyerek çalışanlarımıza en iyi öğrenme deneyimini sunan bir platform olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.