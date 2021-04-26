Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan dijital dönüşüm hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan dijital dönüşüm hedeflerini anlattı Açıklaması

26.04.2021 11:29
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan dijital dönüşüm hedeflerini anlattı Açıklaması, System.String[]

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, nisan ayı itibarıyla dijitaldeki müşteri sayılarının 2 milyona yaklaştığını belirterek, "2020 yılında müşterilerimiz, işlemlerinin yüzde 88'ini mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, nisan ayı itibarıyla dijitaldeki müşteri sayılarının 2 milyona yaklaştığını belirterek, "2020 yılında müşterilerimiz, işlemlerinin yüzde 88'ini mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirdi. Nisan ayı itibarıyla bu oran yüzde 90'a yaklaştı. Yeni hesap açılışı yapan müşterilerimizin dijital bankacılık kullanım oranı ise yüzde 85 seviyelerinde bulunuyor." dedi.

Uyan, AA muhabirine Kuveyt Türk'ün dijital dönüşüm faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Dijital platformların yaygınlaşmasının doğal bir sonucu olarak banka müşterilerinin beklentilerinin de zamanla değiştiğini ifade eden Uyan, müşterilerin artık diledikleri finansal işlemi, diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak istediğini kaydetti.

Müşterilerin bunları yaparken de mesafesiz, masrafsız, kolay ve akıllı şekilde yapabilecekleri çözümler talep ettiğini ifade eden Uyan, Kuveyt Türk olarak seçkin finansal ürün ve hizmetlerini tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla etkin şekilde buluşturmakla yetinmeyip, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon yolunda attıkları adımlarla sektördeki öncü konumlarını da sürdürdüklerini kaydetti.

Uyan, "Dijital kanalların ve dijital dönüşümün önemini öngörerek adımlarını vaktinde atan ve bu yönde son 10 yıldır önemli projeleri hayata geçiren bir katılım finans kuruluşuyuz. Dijital dönüşüm kapsamındaki yol haritamızı 2019 itibarıyla netleştirdik ve çalışmalarımızı o tarihten bu yana yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Değişen müşteri beklentilerini, dijital gelişmeleri yakından takip ederek ve bu alanda öncü adımlar atarak başarılı şekilde karşılıyoruz. İnovasyon stratejimiz, Türkiye'nin en inovatif ilk 5 finans kuruluşu arasında yer almaktır." diye konuştu.

"En iyi müşteri deneyimi sunan finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz"

Uyan, teknoloji, inovasyon ve müşteri deneyimini odaklarına alarak geliştirdikleri ürün ve hizmetler sayesinde 2020 yıl sonu itibarıyla dijital kanallarda 1,8 milyon müşteriye ulaştıklarını ifade ederek, "Nisan ayı itibarıyla dijitaldeki müşteri sayımız 2 milyona yaklaştı. 2020 yılında müşterilerimiz, işlemlerinin yüzde 88'ini mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirdi. Nisan ayı itibarıyla bu oran yüzde 90'a yaklaştı. Yeni hesap açılışı yapan müşterilerimizin dijital bankacılık kullanım oranı ise yüzde 85 seviyelerinde bulunuyor." bilgilerini verdi.

Müşteri memnuniyetini odağına alan bir finans kuruluşu olduklarını ifade eden Uyan, bankaların mobil görüntülü görüşmeyle uzaktan hesap açılışı yapabileceği yeni dönemde de müşterilere kesintisiz, sade, kolay ve hızlı bir deneyim ortamı oluşturacaklarını anlattı. Uyan, "Sektördeki bilgi ve birikimimizle, dijital kanallardaki tecrübemizle ve güçlü teknik altyapımızla görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma alanında Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimi sunan finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"E-ticaret sitelerinde QR kod ile ödeme çözümü sunan ilk finans kuruluşu unvanını elde ettik"

Uyan, Kuveyt Türk müşterisi olmak isteyenlerin, 1 Mayıs itibarıyla mobil şube üzerinden gerçekleştirecekleri görüntülü görüşmeyle, yalın ve akıcı bir müşteri deneyimiyle dakikalar içerisinde işlemlerini tamamlayabileceklerini belirterek, görüntülü görüşmeyle müşteri olmayı tercih edenlerin mevzuat gereği 18 yaşından büyük olması, yeni kimlik kartını yanında bulundurması, Türkiye'de ikamet eden bir Türk vatandaşı olması ve NFC özellikli bir akıllı telefona sahip olması gerektiğini söyledi.

Uzaktan hesap açılışının yapılmasını müteakiben Kuveyt Türk Mobil'in tüm avantajlarını kullanabilecek olan müşterilere pürüzsüz bir dijital deneyim yaşatmayı hedeflediklerini aktaran Uyan, şunları kaydetti:

"Gelişen teknoloji ve değişen müşteri davranışları nedeniyle hemen her sektörde olduğu gibi bankacılık ve finans alanında da ciddi değişimler yaşanıyor. Kuveyt Türk olarak biz de bu alanda müşterilerimizin beklentilerini karşılamak amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz projeler arasında, operasyonel verimlilik sunan BOA Bankacılık Platformu, şubelerin hizmet zenginliği ile ATM'nin pratikliğini buluşturan XTM, KOBİ'lere yönelik olarak geliştirilen CebimPOS, şubeye gitmeden internet veya mobil şube vasıtasıyla finansman kullanma imkanı veren Online Finans Sistemi, yine Türkiye'de bir ilk olan kira sertifikası (sukuk) halka arz işleminin uygulama modülü gibi yenilikler yer alıyor.

Ayrıca, 2017 yılında öncü olarak hayata geçirdiğimiz API Market Platformu'nda sunduğumuz API'ler sayesinde FinTech'lerle entegrasyon çalışmaları yürütüyoruz. Bu iş birliğinin sonuçlarından biri olarak, E-ticaret sitelerinde QR kod ile ödeme çözümü sunan ilk finans kuruluşu unvanını elde ettik."

"Çocuklarımızın finansal okuryazarlığının artırılmasına destek olmaya çalışıyoruz"

Uyan, dijital kanallar yoluyla yapılan EFT, havale gibi birçok işlemden ücret almayarak müşterilere büyük bir avantaj sağladıklarını belirterek, "Kuveyt Türk Mobil'i, müşterilerimizin finansal işlemlerini daha kolay ve daha güvenli şekilde yapabilmeleri için yeni özellikler ekleyerek sürekli geliştiriyoruz. Uçtan uca dijitalleştirdiğimiz BES ve sigorta başvuru hizmetlerimizle müşterilerimize iyi bir deneyim yaşatıyoruz." dedi.

Bireysel müşterilerin yanı sıra ticari müşterilere ve KOBİ'lere yönelik olarak geliştirdikleri CebimPOS ürünüyle mobil ürün çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını anlatan Uyan, "Bunların yanı sıra TradePlus uygulamamızla yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş ürünlerimizi müşterilerimizin cebine kadar taşıyoruz. Ayrıca, Kuveyt Türk'ün çocuklara özel tasarladığı Dijital Kaşif mobil uygulamamız ve beraberindeki tamamlayıcı Dijital Kart ve Dijital Hesap gibi ürünlerimizle, çocuklarımızın finansal okuryazarlığının artırılmasına destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İşlemlerin dijitalleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz"

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, gelecek dönemde de hem mevcut dijital kanalları kullanan müşterilerin hem de salgın süreciyle birlikte bu kanalları kullanmaya yeni başlayan müşterilerin finansal işlemlerini daha da kolaylaştıracak dijital projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Şubelerde gerçekleştirilen operasyonel işlemlerin dijitalleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı da artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Diğer taraftan kağıtsız bankacılıkla ilgili gelişmelerin dijital bankacılığın önemini giderek artırdığını ifade eden Uyan, "Biz de bu süreçte, kullanıcılarımızın çok daha rahat bir dijital finans deneyimi yaşaması için kağıtsız bankacılık çalışmalarımızı teknoloji ve inovasyon eksenli sürdürüyoruz. Kağıtsız bankacılık kapsamında elde ettiğimiz tasarrufla da ağaç dikiyoruz ve doğanın yenilenmesine katkı sağlıyoruz." diye devam etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan dijital dönüşüm hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika


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