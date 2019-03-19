Son Dakika Haberleri: Kuveyt Türk Hackathon'a Başvurular Başladı

Kuveyt Türk Hackathon'a Başvurular Başladı

53 dakika önce

Kuveyt Türk'ün, fintech ve bankacılık alanında yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Hackathon Yarışması'na başvurular başladı.

Kuveyt Türk Hackathon'a Başvurular Başladı, System.String[]
Kuveyt Türk'ün, fintech ve bankacılık alanında yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Hackathon Yarışması'na başvurular başladı.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, inovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan banka tarafından bu yıl "Geleceğin Bankacılığı" temasıyla düzenlenen etkinliğin üçüncüsü gerçekleştirilecek.

Başvuruların 3 Nisan'a kadar süreceği yarışma, 13-14 Nisan'da Kuveyt Türk Bankacılık Üssü'nde düzenlenecek. Bu yıl dereceye girenlere toplam 110 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışmanın birincisine 40 bin TL, ikincisine 30 bin TL, üçüncüsüne 20 bin TL, dördüncü ve beşincisine ise 10'ar bin TL takdim edilecek.

Yarışmaya, fintech ve bankacılık alanında yeni nesil çözümler sunmak isteyen yazılımcılar, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de başvurabilecek.

Kuveyt Türk Hackathon'da, projenin ilk kez yarışma esnasında üretilecek olması ve daha önce başka bir kurum tarafından düzenlenen herhangi bir organizasyonda sunulmamış olması şartı koşuluyor. Kod yazımında kullanılacak API'ler ise Hackathon'dan kısa bir süre önce yarışmacılara sağlanıyor. Kuveyt Türk, API'lerin kullanımı için takımda en az bir yazılımcının bulunmasını tavsiye ediyor.


Banka, İstanbul dışından yarışmaya katılmak isteyenlerin kişi başı 200 TL'ye kadar yol masraflarını karşılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Kuveyt Türk, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart Fenerbahçe'nin Projesinde Müthiş Rakam! 500 Milyon TL Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:24:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuveyt Türk Hackathon'a Başvurular Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]