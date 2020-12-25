Kuveyt Türk ile Elin Enerji arasında Çatı GES iş birliği

Kuveyt Türk ile Elin Enerji arasında Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Çatı GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokol ile hem yatırımcılar finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin enerji üretimine katkı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, enerji ihtiyacını karşılama ve sürdürülebilirliği sağlama konusunda önemli rol oynadığını belirten Delipoyraz, "Aynı zamanda enerji çeşitliliğini mümkün kılarak ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Kuveyt Türk olarak uygun finansman koşullarıyla yenilebilir enerji kaynakları arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlerin yanındayız. Elin Enerji ile yaptığımız iş birliği sayesinde yenilebilir enerji alanında verdiğimiz desteklerin yeni şirketlere ulaşacak olmasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çatı GES ile enerjide dışa bağımlılık azalacak"

Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili ise Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için güneş enerjisi projelerinin artması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar, temiz ve güvenli enerjiye yatırım yaparak hem gelir elde ediyorlar hem de ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasına katkıda bulunmuş oluyor. Çatı GES projelerini hazırladığımız yatırımcılar, Kuveyt Türk ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde hem uygun finansmana kolayca ulaşabilecek hem de güneş enerjisi yatırımlarıyla ülke ekonomimize ciddi katkıda bulunacak."

Karakeçili, Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarının artması için iş birliği anlaşmalarının önemli olduğunu da vurguladı.