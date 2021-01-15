Kuveyt Türk ile Generalsolar, çatı güneş enerjisi santralleri için iş birliğine gitti - Son Dakika

Kuveyt Türk ile Generalsolar, çatı güneş enerjisi santralleri için iş birliğine gitti

15.01.2021 11:25
Kuveyt Türk ile Generalsolar, çatı güneş enerjisi santralleri için iş birliğine gitti, System.String[]

Kuveyt Türk ile Generalsolar Enerji arasında, yatırımcıların çatı güneş enerjisi santrali projelerinde finansmana kolay ulaşabilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Kuveyt Türk ile Generalsolar Enerji arasında, yatırımcıların çatı güneş enerjisi santrali projelerinde finansmana kolay ulaşabilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, enerji sektörünün önde gelen firmalarıyla iş birliği protokolleri imzalamaya devam eden banka, son olarak güneş enerjisi santrallerinin proje geliştirme, tasarım ve kurulumlarını üstlenen Generalsolar Enerji ile iş birliğine gitti.

Çatı güneş enerjisi santrali (Çatı GES) alanında yapılan protokolle ilgili Enerji Verimliliği Haftası'nda düzenlenen etkinlikte, imzalar Kuveyt Türk Gaziantep Bölge Müdürü Murat Birben ve Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş tarafından atıldı.

Çatı GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokolle, hem yatırımcılar finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin enerji üretimine katkı sunulacak. İş birliği kapsamında Çatı GES kurulumu için finansman talebi olan müşteriler, Generalsolar Enerji tarafından finansman başvurusunda bulunmak üzere Kuveyt Türk'e yönlendirilecek. Öz tüketim amaçlı kurulacak Çatı GES'ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara Kuveyt Türk tarafından uygun koşullarda finansman desteğinde bulunulacak.

"Yenilenebilir enerji alanında daha fazla şirkete destek vereceğiz"

Açıklamada iş birliğine ilişkin görüşleri yer alan Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın çok önemli olduğunu bildirdi.

Banka olarak uygun finansman koşullarıyla, yenilenebilir enerji kaynakları arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen firmaların yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Delipoyraz, "Sektörün tecrübeli firmalarından Generalsolar ile yaptığımız iş birliği sayesinde yenilenebilir enerji alanında daha fazla şirkete destek verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

"Yatırımcılar Çatı GES projeleri için uygun finansmana kolayca ulaşabilecek"

Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş ise, iş birliği protokolü sayesinde yatırımcıların hem Çatı GES projeleri için uygun finansmana kolayca ulaşabileceğini hem de güneş enerjisi yatırımlarıyla ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunulacağını anlattı.

Demirdaş, "Generalsolar Enerji olarak ülkemizde güneş enerjisi yatırımlarının artmasına vesile olacak bu iş birliğine imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanda yatırımcılara vermiş oldukları desteklerden dolayı Kuveyt Türk'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk ile Generalsolar, çatı güneş enerjisi santralleri için iş birliğine gitti - Son Dakika Ekonomi


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