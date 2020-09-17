Kuveyt Türk Katılım Bankası, "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde - Son Dakika

Kuveyt Türk Katılım Bankası, "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde

Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü'nün "Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde 500 ve üzeri çalışan kategorisinde 30. sırada yer aldı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası,

Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü'nün " Avrupa'nın En İyi İşverenleri" listesinde 500 ve üzeri çalışan kategorisinde 30. sırada yer aldı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, Great Place to Work, şirketlerin kurum kültürü inşa etme ve geliştirmeleri konusunda 30 yıla dayanan tecrübesiyle oluşturduğu Avrupa'nın En İyi İşverenleri listesini açıkladı. 19 ülke, 3 binden fazla işletme ve yaklaşık 1,5 milyon çalışan kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda, çalışan odaklı yönetim anlayışını ve insan odaklı yaklaşımları öncelikli kılan, etkili yönetim anlayışını benimsemiş, yüksek güven kültürüne sahip şirketler belirlendi.

Avrupa'nın En İyi İşverenleri listesinde, 25 uluslararası şirketle birlikte 20-49 çalışan sayısı aralığına sahip 20 şirket, 50-499 çalışan sayısı aralığına sahip 50 şirket ve 500 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler kategorisinde 30 şirket bulunuyor. Avrupa'nın En İyi İşverenleri listesine bu yıl ilk kez dahil olan Kuveyt Türk, "500 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler" kategorisinin 30. sırasına yerleşti. Avrupa'nın 19 ülkesi içinde Türkiye'yi temsil eden bankacılık sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Kuveyt Türk, nisan ayında açıklanan Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020 listesinde "500 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler" kategorisinde birinci olurken "Finansın En iyi İşvereni" sektör özel ödülünü de almaya hak kazanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı analiz ederek en iyi işverenleri belirlediklerini belirterek, Avrupa'nın En İyi İşverenleri listesini 18. kez açıklıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Araştırmaya geçen yıl 2 binin üzerinde şirketin katıldığını aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Bu yıl katılımcı şirket sayısı 3 binin üzerine çıktı. Her yıl kurum kültürü ve kültür dönüşümü çalışmalarımızı genişleterek daha fazla çalışana ve şirkete dokunuyoruz. Çalışanı merkeze alan, takım ruhunu ve güveni ön plana çıkaran şirketler, ekonomik açıdan performanslarını daha ileri bir noktaya taşıyor. Bizler de şirketlere kurum kültürlerindeki aksiyon alanlarını belirlemeleri için ölçümleme yapıyor, bu ölçümlemeler sonrası yol haritamız ile destek olarak yüksek güven kültürü danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Ülkemizde de farklı sektörler ve büyüklükteki şirketlerin katılımına açık olan Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesi ve araştırması sürecine katılan şirketler, analizlerimiz neticesinde başarı elde etmeleri durumunda Avrupa'nın En İyi İşverenleri listesine aday olabiliyorlar. İçerisinde bulunduğumuz araştırma yılına tüm şirketlerimizi davet ediyoruz. Önümüzdeki yıl daha fazla şirketimizi Avrupa listesinde görmek istiyoruz."

Kuveyt Türk Katılım Bankası İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kalite Grup Müdürü Semih Sel de nisan ayında açıklanan Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020 listesinde "500 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler" kategorisinde birinci olarak üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildiklerini ve "Finansın En iyi İşvereni" sektör özel ödülünün de üst üste üçüncü kez sahibi olduklarını belirterek, "Avrupa'nın En İyi İşverenleri listesine de girmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurum kültürünü ayakta tutan ve geliştiren stratejilerle geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz. Çalışan perspektifinden bakıldığında 'önce çalışan' prensibiyle 'harika bir iş yeri' olarak görülmeyi her zaman önemsedik ve yönetim anlayışımızı bu yönde şekillendirdik. Kuveyt Türk olarak bu bakış açımızın Türkiye'de olduğu gibi, Avrupa'da da duyulması bizleri memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk Katılım Bankası, 'Avrupa'nın En İyi İşverenleri' listesinde - Son Dakika Ekonomi

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