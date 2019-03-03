Son Dakika Haberleri: Kuveyt Türk, kaynak kodlarını tüm dünyaya açıyor

Kuveyt Türk, kaynak kodlarını tüm dünyaya açıyor

1 saat önce

Açık kaynak kod projelerde geliştirdiği kodları, dünyanın her yerinden ulaşılabilecek şekilde erişimine açan Kuveyt Türk, açık kaynak ekosistemine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk, kaynak kodlarını tüm dünyaya açıyor, System.String[]
Açık kaynak kod projelerde geliştirdiği kodları, dünyanın her yerinden ulaşılabilecek şekilde erişimine açan Kuveyt Türk, açık kaynak ekosistemine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:00 

Kuveyt Türk, Ekonomi
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