Kuveyt Türk, kaynak kodlarını tüm dünyaya açıyor
1 saat önce
Açık kaynak kod projelerde geliştirdiği kodları, dünyanın her yerinden ulaşılabilecek şekilde erişimine açan Kuveyt Türk, açık kaynak ekosistemine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.
Açık kaynak kod projelerde geliştirdiği kodları, dünyanın her yerinden ulaşılabilecek şekilde erişimine açan Kuveyt Türk, açık kaynak ekosistemine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:00
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