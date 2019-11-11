Son Dakika Haberleri: Kuveyt Türk, konut finansmanında kar oranını 0,98'e düşürdü
Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk, konut finansmanında kar oranını 0,98'e düşürdü

Kuveyt Türk, konut finansmanında kar oranını 0,98'e düşürdü

6 saat önce

Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi.

Kuveyt Türk, konut finansmanında kar oranını 0,98'e düşürdü, System.String[]

Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi.

Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.

Konut finansmanında 120 aya kadar vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine ve konut sektörüne katkı sunmayı hedefliyor.


Kuveyt Türk, Türkiye'de üretim yapan otomobil firmalarına ve araç sahibi olmak isteyen müşterilerine destek olmak amacıyla "Yerli Üretim Araç Finansmanı Kampanyası" kapsamında anlaşmalı bayilerde sıfır araçlarda yüzde 0,49-0,69 kar oranı uygulamaya başlamıştı.

Kuveyt Türk, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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