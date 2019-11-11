Son Dakika Haberleri: Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98'e düşürdü
Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98'e düşürdü

Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98'e düşürdü

6 saat önce

Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0.98'e çekti.

Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98'e düşürdü, System.String[]
– Katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0.98'e çekti.

Kuveyt Türk herhangi bir koşul ve şart gütmeden yüz yirmi aya kadar vade seçeneklerinde konut finansman kar oranını 0.98'e düşürdü. Ürün kullanan müşterilerine ise 0.95'e seviyesinden kar oranıyla faydalanma imkanı sunuyor.Kuveyt Türk'ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0.98'e düşürüldü. Ayrıca otomatik ödeme talimatı, BES, kredili hayat sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0.95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.


- İstanbul
Kuveyt Türk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk Fenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:44:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuveyt Türk konut finansmanında kâr oranını 0.98'e düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]