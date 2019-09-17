Son Dakika Haberleri: Kuveyt Türk, konut ve araç finansmanında kar oranını düşürdü
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Kuveyt Türk, konut ve araç finansmanında kar oranını düşürdü

49 dakika önce

Kuveyt Türk Katılım Bankası, bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sunmak için finansman oranlarını değiştirdi.

Kuveyt Türk, konut ve araç finansmanında kar oranını düşürdü, System.String[]

Kuveyt Türk Katılım Bankası, bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sunmak için finansman oranlarını değiştirdi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, konut ve araç finansmanlarındaki kar oranlarını düşürdü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdi.

Tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı yüzde 1,14'e, araç finansmanı kar oranı ise yüzde 1,24'e düşürüldü. Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında yüzde 1,11, araç finansmanında ise yüzde 1,21'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabiliyor.

Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı ve reel ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk, kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ'lere yönelik TL finansmanlarında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 250 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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