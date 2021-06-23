Kuveyt Türk MT ile finansta ikinci, tüm yetenek programlarında 10. oldu

Kuveyt Türk'ün, gelecekteki yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan MT programı, Türkiye'nin önde gelen iş ilanı ve kariyer platformlarından Top Talent'in "Top100 Talent Program" yarışmasında bankacılık sektöründe ikinci, tüm yetenek programları arasında ise 10. sırada yer aldı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, www.toptalent.co sitesi tarafından düzenlenen ve yılın en iyi yetenek programlarının seçildiği yarışmada, 23 bin 850 genç yetenek oy kullanarak 113 yetenek programı arasında seçim yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK, Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, şunları kaydetti:

"İnsan kaynakları süreçlerimizi 'önce insan-önce çalışan' prensibiyle yürütüyoruz. MT programımızı, kariyer yolculuğuna Kuveyt Türk'te başlamak isteyen gençlerimize yönelik 2007 yılında hayata geçirdik. MT programına dahil olan çalışanlarımız, bankacılık sektöründe ilkleri ortaya koyan projelere imza atıyor ve Kuveyt Türk'ün geleceğini kendi kariyerleriyle birlikte şekillendirme fırsatı buluyor.

MT programına bugüne kadar gösterdikleri teveccühten dolayı gençlerimize müteşekkiriz. Sürekli öğrenmenin ve kişisel gelişimin özgün insan kaynakları programlarıyla desteklendiği bir ortamda kariyerine sağlam bir başlangıç yapmak isteyen ve her gün 'iyi ki' diyeceği bir iş yerinde çalışmayı arzu eden tüm gençlerimizi, Kuveyt Türk MT programını yakından takip etmeye davet ediyoruz."

MT'lere, kurum içi rotasyon imkanı da sunuluyor

Verilen bilgiye göre, Kuveyt Türk'ün MT programına, üniversitelerden yeni mezun olan veya mezuniyet tarihi üzerinden henüz bir yıl geçen ve çok iyi derece İngilizce bilen adaylar başvuruda bulunabiliyor.

MT programına dahil olan çalışanlara, hem belli üniversitelerde ücretsiz yüksek lisans desteği veriliyor hem de kariyer hedeflerine katkı sunan sınıf içi ve online eğitim imkanları sunuluyor.

MT'lere, farklı birimleri deneyimlemeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için kurum içi rotasyon imkanı da sağlanıyor.

MT programını ilk kez 2007 yılında başlatan Kuveyt Türk, yönetici atamasında MT programına dahil olanlara ağırlık veriyor. MT programını tamamlayarak kariyerinde hızla ilerleyen birçok çalışanını hem sahada hem de genel müdürlük birimlerinde yönetici olarak konumlandıran Kuveyt Türk, stratejiden inovasyona, bireysel pazarlamadan ticari pazarlamaya kadar müdür ve direktörlükleri MT'lere emanet ediyor.