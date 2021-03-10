Kuveyt Türk, prestij eserler serisine "Sanatın ve Sanatkarın İzinde" kitabını ekledi - Son Dakika

Kuveyt Türk, gelecek nesillere kaynak kitaplar bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine "Sanatın ve Sanatkarın İzinde" kitabını ekledi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, "Sanatın ve Sanatkarın İzinde" kitabı, Kuveyt Türk Özel Bankacılık kültür-sanat portalında yayınlanmak üzere araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören tarafından sanatkar ve zanaatkarla yapılan 240'ın üzerindeki mülakat ve yazılardan oluşuyor.

Kuveyt Türk Kültür Yayınları'ndan çıkan kitapta, Türkiye'nin kadim geleneğini yansıtan 30 sanat ve zanaat dalıyla ilgili özgün bilgiler yer alıyor. Kitapta, yaptıkları eserlerle ve yetiştirdikleri öğrencilerle bilgi ve birikimlerini bugünden yarına miras bırakma gayretinde olan sanatkarlarla yapılan söyleşilere ve sanatkarların birbirinden eşsiz eserlerine de yer veriliyor.

Kitabın sayfalarını aralayan sanatseverler, kadim geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri arasında yer alan ustaların sanat anlayışlarına, hayatlarına, maharetlerine, birikimlerine ve sanat eserlerine tanık oluyor. Kitapseverler aynı zamanda, ustaların gönül evlerinde yaşattıkları ahilik kültürünün ve fütüvvet ahlakının umdelerini hal ve kal lisanıyla talebelerine nasıl aktardıklarını gözlemleme fırsatı buluyor.

"Kıymetli eserler sanat ibriğinden süzülerek hayat bulmuştur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, sanatın, bir duygunun, tasarımın ve güzelliğin başka insanlara aktarılması çabalarının üst başlığı olduğunu ifade etti.

Sanatın, hattan tezhibe, ebrudan minyatüre, çiniden kalemişine, musikiden edebiyata kadar estetik duyarlılığın, bir düşünüş ve zeka formunun yetenekle diğer insanlara aktarılması olarak da ifade edilebileceğini belirten Uyan, "Müslüman toplumlarda evden camiye, kütüphaneden medreseye gündelik hayatta yer alan birçok kıymetli eser, bir sanat ibriğinden süzülerek hayat bulmuştur. Hatla yazılmış bir kitapta, eseri kitap kurtlarından korumak ve estetik görünümü artırmak için ebru sanatına, sayfalarının etrafını süslemek için tezhip sanatına, sayfaları ve bütünlüğü korumak için ise cilt sanatına şahit olmaktayız. Sanatçılarımız yüzyıllardır süren geleneği ihya ederken, bizlere düşen görev, bu sanatları hayatımızın bir parçası kılarak sanatın ve sanatçı emeğinin devamını sağlamak, hayatımızı estetikle güzelleştirmek ve bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır." değerlendirmelerini yaptı.

Uyan, günümüze ulaşan sanat ve zanaat dallarının gelişmesini, kökleşmesini, yaygınlaşmasını ve gündelik hayatta daha çok yer almasını önemsediklerini vurgulayarak, bu anlayışla hareket ederek yeni bir eseri kültür sanat dünyasına kazandırdıklarını kaydetti.

Sanatın ve Sanatkarın İzinde eseriyle, 30 sanat ve zanaat dalını insanların gündemine yeniden taşıdıklarını aktaran Uyan, eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Uyan, esere Kuveyt Türk'ün internet sitesinden e-kitap formunda erişilebileceği bilgisini de paylaştı.

Eserde yer alan sanat dalları ve sanatkarlar

408 sayfadan oluşan Sanatın ve Sanatkarın İzinde eserinin "Dünden Bugüne İki Usta" bölümünde, müzehhibe Fatma Rikkat Kunt ile Prof. Dr. Ali Alparslan'ın sanat ve çalışma hayatlarına ayna tutuluyor. "Bugünden Yarına İki Usta" bölümünde ise Dr. Hüseyin Gündüz ile Ahmet Çoktan'ın sanat dünyalarına nazar ediliyor.

Eserin ana eksenini oluşturan hüsn-i hat (Mahmut Şahin), tezhip (Faruk Taşkale), minyatür (Gülçin Anmaç), ebru (Alparslan Babaoğlu), cilt (Gürcan Mavili), katı' (Ersin Yıldızhan), kalemişi (Semih İrteş), Dini Türk Musikisi (Ahmet Hakkı Turabi), çini (Ayşe Özkan), seramik (Meryem Uguz Kaplan), tesbih (Eymen Gürtan), naht (Mesut Dikel), ahşap oyma (Bekir Uslu), kündekari (Şehmuz Okur), sedef kakma (Sinan Çiftci), bakır kakma (Ebubekir İnan), mücevher tasarımı ve tezyinatı (Uğur Karataş), vitray (Mustafa Topaloğlu), sıcak cam sanatı (Etem Geyik), cam süsleme (Rengin Alkın), dival işi/ Maraş işi (İlkay Dilibağlı), tel kırma/ Bartın işi (Meral Döngel), Bosna kilim sanatı (Amila Smajovic), yazmacılık (Didem Öz), keçecilik/tepme keçecilik (Emel Oğuz), bastonculuk (Refa Gökbulak), kaligrafi (Bünyamin Kınacı), geleneksel ipek dokumacılığı (Yılmaz Büyükaşık), kitre bebek sanatı (Naciye Aksakaloğlu) ve yaprak oyma (İsmail Erdem) sanat ve zanaatlarına ayrılan bölümde ise birbirinden değerli sanatkarların sanat anlayışları, alın terleri, ustalıkları ve eserlerinden örnekler okuyucuların istifadesine sunuluyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Taşkale, Dr. Seyfettin Kurt, genel koordinatör Dr. Bekir Cantemir, editör Sibel Cantemir, tasarımcı Yüksel Yücel, kaligraf Bünyamin Kınacı, fotoğraf sanatkarı Ahmet Bilal Arslan ve Dr. Ebubekir İnan gibi isimlerin de katkıda bulunduğu Sanatın ve Sanatkarın İzinde adlı eser, matbu olmasının yanı sıra Kuveyt Türk web sitesinde e-kitap olarak da tüm okurların istifadesine sunuluyor.