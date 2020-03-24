Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan... - Son Dakika Ekonomi

Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan...

7 saat önce

Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan..., System.String[]

Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

Kuveyt Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:54 Kaynak: AA

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