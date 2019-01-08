Kuveyt Türk, Şanghay Altın Borsası'na Türkiye'den Üye Olan İlk Kurum Oldu

Birçok ilke imza atan Kuveyt Türk, Şanghay Altın Borsası'na Türkiye'den kabul edilen ilk kurum olarak önemli bir başarıya imza attı. Yeni yılla birlikte ilk fiziki işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak, "Şanghay Altın Borsası'nın 74 uluslararası üyesinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bankamızın yıllık altın işlem hacminin yüzde 20'sini oluşturan uluslararası işlemlerimizin hacmini, bu üyelikle birlikte daha da yukarı seviyelere taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Kuveyt Türk, Çin'in Şanghay Altın Borsası'nın (Shanghai Gold Exchange, SGEI) 74 uluslararası üyesinden biri oldu. Dünyada en yüksek fiziki altın talebinde bulunulan Çin piyasasına Türkiye'den kabul edilen ilk kurum olan Kuveyt Türk, ilk fiziki işlemini yeni yılın ilk işlem günü olan 2 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

"ÜLKEMİZ VE BANKAMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak, Şanghay Altın Borsası'na üyelikleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Şanghay Altın Borsası'na Türkiye'den üye olan ilk kurum olmalarının yanı sıra bu üyelikle, dünya genelindeki tüm katılım bankaları arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dr. Ahmet Albayrak, "2019 yılının ilk işlem gününde Şanghay Altın Borsası'nda fiziki işlem yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada en yüksek altın talebinin bulunduğu Çin'de yıllık bin tondan fazla ithalat gerçekleşen Şanghay Altın Borsası'nın 74 üyesinden biri olmak, hem ülkemiz hem de bankamız adına çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Kuveyt Türk olarak 2018 yılında 450 milyon dolardan fazla altın ihracatı gerçekleştirdik bu üyelik ile 2019 yılında ülkemiz ihracat rakamlarına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"ALTINDA ULUSLARARASI İŞLEM HACMİMİZ ARTACAK"

Yurt içi piyasanın yanı sıra global altın piyasalarında da işlem gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dr. Ahmet Albayrak, "Bankamızın yıllık fiziki altın işlem hacminin yaklaşık yüzde 20'si uluslararası pazarlarda gerçekleşiyor. Avrupa, Asya ve Avustralya kıtalarında uluslararası standartlara uyumlu kuruluşlarla işlem gerçekleştiriyoruz. Şanghay Altın Borsası'na üyeliğimiz, uluslararası piyasalardaki işlem hacmimizi daha da genişletmemize olanak tanıyacak" diye konuştu.

KUVEYT TÜRK ALTIN BANKACILIĞINDA İLKLERE İMZA ATIYOR

İstanbul Altın Borsası'nda ilk ve tek katılım bankası olarak gram üzerinden altın satışına 2007 yılında başlayan Kuveyt Türk, o tarihten itibaren altın bankacılığı alanında yurt içinde ve yurt dışında pek çok ilke imza attı. 2011 yılında Londra Külçe Piyasası Birliği'ne (London Bullion Market Association, LBMA) "uzman" statüsünde kabul edilen ilk ve tek Türk bankası, dünya genelinde ise ilk katılım bankası olan Kuveyt Türk, bu üyeliğin ardından yurt dışındaki altın piyasasında faaliyetlerini artırdı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda 2018'de yapılan standart altın işlemlerinin yüzde 25'inden fazlasını tek başına gerçekleştiren Kuveyt Türk, altın mevduat hesapları bakımından katılım bankaları arasında yüzde 56'lık payla ilk sırada, tüm bankalar arasında ise yüzde 12'lik payla üçüncü sırada yer alıyor. Kuveyt Türk, şubelerinden gerçekleştirdiği altın toplama günleri kapsamında son bir yıl içinde yaklaşık iki ton, toplamda ise 15 tonun üzerinde altını ülke ekonomisine kazandırdı.