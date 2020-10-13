Kuveyt Türk'ten çocuklar için yeni bir ürün: "Dijital Kaşif"

Kuveyt Türk, hesabını bilen ve keşfetmeyi seven çocuklar için "Dijital Kaşif" ürünlerini hayata geçirdi.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, Dijital Kaşif Katılma Hesabı, Dijital Kaşif Kart ve Dijital Kaşif Mobil Uygulamadan oluşan yeni ürünler sayesinde çocuklar artık hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için birikim yapabiliyor hem de finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirebiliyor.

Dijital Kaşifler için özel olarak tasarlanmış olan Dijital Kaşif Kart ile çocuklar, günlük belirlenen limitlerde harcama yapabiliyor, kartı online alışverişlerde kullanılabiliyor veya nakit ihtiyacı olması durumunda ATM aracılığıyla hesabından para çekilebiliyor. Dijital Kaşif Kartın standart 100 TL olan harcama ve para çekme limitleri, kart alınırken velinin/vasinin talebine göre değişiklik gösterebiliyor. Belirlenen limitler Kuveyt Türk şubeleri ve Çağrı Merkezi'nden daha sonra da güncellenebiliyor.

Dijital Kaşif Mobil Uygulaması ise çocukların hesap bakiyesini ve hesap hareketlerini görüntülemesine imkan vererek kişisel bütçe yönetimine ve finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlıyor. Mobil uygulama, Android veya iOS işletim sistemli tüm akıllı telefonlara indirilebiliyor. Dijital Kaşif cari ve katılma hesaplarının görüntülenebildiği uygulama üzerinden Dijital Kaşifler kendi IBAN bilgilerini öğrenebiliyor, öğrendiği bilgileri velisiyle paylaşarak harçlık da isteyebiliyor.

Kuveyt Türk'ün sunduğu "Dijital Kaşif Cari Hesabı" ve "Dijital Kaşif Katılma Hesabı" çocukların hem harçlıklarının birikime dönüşmesine hem de ebeveynlerin çocukları için düzenli birikim yapmasına olanak sağlıyor. Dijital Kaşif hesapları en fazla 18 yaşına kadar olan müşteriler tarafından TL, dolar, avro ve altın cinslerinden açılabiliyor. Dijital Kaşif Cari ve Dijital Kaşif Katılma hesaplarına, hesap açılış esnasında çocuğun velisinin veya vasisinin hesabından veya kredi kartından düzenli talimatlar verilebiliyor. Talimat limitlerinin asgari tutarı TL hesaplarda 50 TL, dolar ve avro hesaplarda 50 dolar veya 50 avro, altın hesaplarda ise 1 gr altın. Dijital Kaşif Katılma Hesapları aylık vadeli olarak da açılabiliyor.

Tüm bunların yanı sıra Kuveyt Türk, bilime ve teknolojiye önem veren, merak eden, sorgulayan ve geleceğe yön verecek olan Dijital Kaşifler için kodlama oyunu Görev Mars'ı geliştirdi. Görev Mars oyunu çocukların hem bilimsel gelişimine katkı sağlıyor hem de kodlama dünyasıyla tanışmasına imkan veriyor. Görev Mars Oyununun hediye edilmesi için Dijital Kaşif Kartın alınması yeterli oluyor.

"Yepyeni ürünlerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, değişen şartlara göre şekillenen müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri finansal ürün ve hizmetleri etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturduklarını belirtti. Oral, müşteri odaklı yaklaşımları, teknoloji ve inovasyon eksenli çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attıkları adımlarla önemli başarılara imza attıklarını ifade ederek, bu sayede sektördeki öncü konumlarını sürdürdüklerini aktardı.

"Bu çalışmalarımız kapsamında bu kez geleceğimizin meşaleleri olarak gördüğümüz çocuklarımız için yepyeni ürünlerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Oral, şunları kaydetti:

"Çünkü çocukların bilinçli bir şekilde yetiştirilmesi durumunda dünyayı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Çocukların keşif ruhundan ilhamla hazırladığımız 'Dijital Kaşif' ürünlerimiz sayesinde çocuklarımıza tasarrufu, bilinçli tüketimi ve finansal okuryazarlığı öğretmeyi ve bu sayede çocukların finans konusunda bilinçli bir şekilde yetiştirilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Kuveyt Türk olarak çocukları bilinçli tüketime, ebeveynleri de çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet ediyoruz."