Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış - Son Dakika Ekonomi

Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış

6 saat önce

Kuveyt Türk, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların acısına ortak olmak ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türk Kızılay tarafından başlatılan "Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz" yardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu.

Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış, System.String[]

Kuveyt Türk, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların acısına ortak olmak ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türk Kızılay tarafından başlatılan "Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz" yardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk çalışanlarının ve müşterilerinin de katkıda bulunmasıyla bu yardım miktarının artacağı belirtildi. Kuveyt Türk ayrıca Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin, talep etmeleri halinde finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Elazığ'da yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem, tüm vatandaşlarımız gibi Kuveyt Türk Ailesi olarak bizleri de derinden üzmüştür. Dualarımızın yanı sıra bu zor zamanlarda depremden etkilenen kardeşlerimizin yanında olmak ve yaşanan üzüntü ve acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek gayesiyle Türk Kızılay tarafından başlatılan 'Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz' yardım kampanyasına Kuveyt Türk olarak 1 milyon TL bağışta bulunma kararı aldık.

Ayrıca depremden etkilenen müşterilerimize, talep etmeleri halinde Kuveyt Türk'ten kullandıkları finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme imkanı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt Türk, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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