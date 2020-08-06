Kuveyt Türk'ten ilk yarıda 754 milyon TL net kar - Son Dakika

Kuveyt Türk'ten ilk yarıda 754 milyon TL net kar

Kuveyt Türk, b.u yılın ilk yarısında 754 milyon TL net kar elde etti.

Kuveyt Türk'ten ilk yarıda 754 milyon TL net kar, System.String[]

Kuveyt Türk, b.u yılın ilk yarısında 754 milyon TL net kar elde etti.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkati çeken Kuveyt Türk, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 754 milyon TL net kar elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini sürdürdü. Toplanan fon büyüklüğünü 2019 sonuna göre yüzde 22 artışla 104,4 milyar TL'ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 21,2 artışla 70,2 milyar TL'ye ulaştırdı.

Öz varlıklarını 8 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 134 milyar TL'ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

"Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyasına dahil olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların tavsiyeleri doğrultusunda hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını önceleyerek her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Türkiye'de ilk vakanın 10 Mart'ta görülmesinin ardından bireysel ve tüzel müşterilere yönelik destek paketi hazırlayıp 24 Mart'ta hayata geçirdiklerini aktaran Uyan, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin taleplerini hızlıca değerlendirip hiçbir kar payı veya masraf almadan finansman ödemelerini erteledik. Mevcut ödeme tablosuna göre daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin de finansmanlarını yeniden yapılandırdık. Koronavirüsle mücadele yılın ikinci çeyreğinde hızlandı. Bu dönemde de reel ekonomiye destek olmak için hızla harekete geçen kuruluşlardan biri olduk.

Reel ekonomiye destek olmak ve bireylerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla konut, araç ve ihtiyaç finansman oranlarında indirime gittik. Ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut GYO ile anlaşma imzalayarak anlaşmalı projelerde Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyasına dahil olduk. Bu kapsamda müşterilerimize yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkanından yararlanma imkanı sunduk."

"150'ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşmamız bulunuyor"

Ekonomiye destek paketleri açıkladıklarını bildiren Uyan, koronavirüs sürecinde önemi daha iyi anlaşılan tarım sektörüne destekte bulunmak, tarımda kalkınmayı artırmak, istihdam oluşturmak ve katma değer sağlamak amacıyla çiftçilere 500 milyon TL limitli finansman desteği sağladıklarını aktardı.

Destek paketinin yanı sıra özel ticari kredi kartı Tohum Kart ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman, tohum ve fide harcamalarını finanse ederken ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sunduklarını belirten Uyan, şu bilgileri verdi:

"Başta KOBİ'ler olmak üzere ticari müşterilerimizin makine finansman ihtiyacını uygun kar oranlarıyla karşılamak amacıyla makine finansmanı kampanyasını hayata geçirdik. Bu kampanya ile ticari müşterilerimiz TL'de 0,74'ten, dolarda 0,27'den, avroda 0,19'dan başlayan kar oranlarıyla 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle makine finansmanı kullanabiliyor. 150'ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşmamız bulunuyor. Böylece müşterilerimize vade farksız ve düşük kar paylı finansmanla makine edinme avantajı sağlıyoruz. 1 milyar TL limitli kampanyamız 30 Eylül tarihine kadar devam edecek."

"Dijital müşteri sayımızı yüzde 44 artırdık"

Ufuk Uyan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını, sağlam ve çözüm odaklı teknolojik altyapıları sayesinde dijital kanallar üzerinden çok hızlı şekilde giderdiklerini bildirdi.

Uyan, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha fark etmiş oldu. Salgınla mücadele sürecinde hemen hemen tüm finansal hizmetlerin dijital kanallar sayesinde kesintisiz bir şekilde devam etmesi sektör açısından önemli bir deneyim oldu. Kuveyt Türk olarak biz de bu süreçte dijital kanallarımızı daha fazla öne çıkararak faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde devam ettirdik.

Mobil ve internet şube, ATM ve çağrı merkezimiz aracılığıyla müşterilerimiz, işlemlerini kolay, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirme imkanı buldu. Teknolojiyi, inovasyonu ve müşteri memnuniyetini odağımıza alarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin katkısıyla 2019 Haziran-2020 Haziran tarihleri arasında dijital müşteri sayımızı yüzde 44 artırdık. 2019'un ikinci çeyreği ile 2020'nin ikinci çeyreği arasında dijitalden geçen işlem sayısında ciddi bir artış yaşandı. 2020'nin nisan-haziran aylarını kapsayan dönemde mobil ve internet şubeden yapılan toplam işlem sayısı, 2019'un aynı aylarına göre yüzde 33'lük bir artış gösterdi."

"Neova Sigorta, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek"

Kuveyt Türk'ün, yüzde 7 hisseyle ortağı olduğu Türkiye'nin ilk tekafül (faizsiz sigortacılık) şirketi olan Neova Sigorta'nın yüzde 93'lük hissesini devralarak şirketin yeni sahibi olduğunu hatırlatan Uyan, hayat dışı faizsiz sigortacılık sektöründeki öncü pozisyonunu sürdüren Neova Sigorta'nın Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini aktardı.

"Üçüncü kez 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' seçildik"

Ufuk Uyan, Kuveyt Türk'ün Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020"de iki dalda birden ödüle layık görüldüğünü de belirterek, bu yıl "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde birinci olarak üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildiklerini ve "Finansın En iyisi" sektör özel ödülünün de üst üste üçüncü kez sahibi olduklarını bildirdi.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht'in "50-250 Çalışan Sayısı" kategorisinde en iyi işverenler listesine girmeyi başardığını aktaran Uyan, "Ayrıca etik ve iş ahlakı alanında farkındalık oluşturmak amacıyla EDMER tarafından düzenlenen 'ETİKA 2019 Türkiye'nin En Etik Şirketleri' organizasyonunda altıncı kez ödüle layık görüldük. Başarılarımızı taçlandıran bu ödüller, çalışanlarımıza verdiğimizin değerin ve müşterilerimize sunduğumuz hizmette ise dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerimize her koşulda riayet ettiğimizin önemli teyididir." ifadelerini kullandı.

"Yeni fikirleri koronavirüs sürecinde de destekliyoruz"

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri Lonca Girişimcilik Merkezi'nin çalışmalarını koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde de devam ettirdiklerini belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle Lonca'nın beşinci dönem eğitimlerini online ortamda gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Girişimcilerin sadece projelerine odaklanmasını önemsiyor ve ekiplere 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği veriyoruz. Girişimcilere olan desteğimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek.

Güçlü sermaye ve likidite yapımız, yüksek aktif kalitemiz, dinamik kurumsal yönetim anlayışımız, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimiz, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımız, hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımız ve yurt dışı açılımımızla önümüzdeki dönemde de Türkiye'de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdüreceğiz."

Kuveyt Türk, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Türk'ten ilk yarıda 754 milyon TL net kar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir "Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı 8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim         
16:56
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 1 yaralı         
16:53
Çorum Valisi, Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var         
16:47
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı         
16:35
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı         
15:42
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti         
15:29
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu         
15:29
Gökhan Çıra'dan Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap         
15:13
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti         
14:57
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti         
14:27
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim         
14:13
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek         
12:46
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın         
12:41
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:45
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş         
11:19
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey         
09:31
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?         
08:32
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi         
00:38
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi         
00:27
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi         
23:47
Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı         
23:09
Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü         
22:17
Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 20:02:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuveyt Türk'ten ilk yarıda 754 milyon TL net kar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei