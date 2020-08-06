Kuveyt Türk'ten ilk yarıda 754 milyon TL net kar - Son Dakika

Kuveyt Türk, b.u yılın ilk yarısında 754 milyon TL net kar elde etti.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkati çeken Kuveyt Türk, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 754 milyon TL net kar elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini sürdürdü. Toplanan fon büyüklüğünü 2019 sonuna göre yüzde 22 artışla 104,4 milyar TL'ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 21,2 artışla 70,2 milyar TL'ye ulaştırdı.

Öz varlıklarını 8 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 134 milyar TL'ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

"Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyasına dahil olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların tavsiyeleri doğrultusunda hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını önceleyerek her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Türkiye'de ilk vakanın 10 Mart'ta görülmesinin ardından bireysel ve tüzel müşterilere yönelik destek paketi hazırlayıp 24 Mart'ta hayata geçirdiklerini aktaran Uyan, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin taleplerini hızlıca değerlendirip hiçbir kar payı veya masraf almadan finansman ödemelerini erteledik. Mevcut ödeme tablosuna göre daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin de finansmanlarını yeniden yapılandırdık. Koronavirüsle mücadele yılın ikinci çeyreğinde hızlandı. Bu dönemde de reel ekonomiye destek olmak için hızla harekete geçen kuruluşlardan biri olduk.

Reel ekonomiye destek olmak ve bireylerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla konut, araç ve ihtiyaç finansman oranlarında indirime gittik. Ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut GYO ile anlaşma imzalayarak anlaşmalı projelerde Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyasına dahil olduk. Bu kapsamda müşterilerimize yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkanından yararlanma imkanı sunduk."

"150'ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşmamız bulunuyor"

Ekonomiye destek paketleri açıkladıklarını bildiren Uyan, koronavirüs sürecinde önemi daha iyi anlaşılan tarım sektörüne destekte bulunmak, tarımda kalkınmayı artırmak, istihdam oluşturmak ve katma değer sağlamak amacıyla çiftçilere 500 milyon TL limitli finansman desteği sağladıklarını aktardı.

Destek paketinin yanı sıra özel ticari kredi kartı Tohum Kart ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman, tohum ve fide harcamalarını finanse ederken ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sunduklarını belirten Uyan, şu bilgileri verdi:

"Başta KOBİ'ler olmak üzere ticari müşterilerimizin makine finansman ihtiyacını uygun kar oranlarıyla karşılamak amacıyla makine finansmanı kampanyasını hayata geçirdik. Bu kampanya ile ticari müşterilerimiz TL'de 0,74'ten, dolarda 0,27'den, avroda 0,19'dan başlayan kar oranlarıyla 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle makine finansmanı kullanabiliyor. 150'ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşmamız bulunuyor. Böylece müşterilerimize vade farksız ve düşük kar paylı finansmanla makine edinme avantajı sağlıyoruz. 1 milyar TL limitli kampanyamız 30 Eylül tarihine kadar devam edecek."

"Dijital müşteri sayımızı yüzde 44 artırdık"

Ufuk Uyan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını, sağlam ve çözüm odaklı teknolojik altyapıları sayesinde dijital kanallar üzerinden çok hızlı şekilde giderdiklerini bildirdi.

Uyan, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha fark etmiş oldu. Salgınla mücadele sürecinde hemen hemen tüm finansal hizmetlerin dijital kanallar sayesinde kesintisiz bir şekilde devam etmesi sektör açısından önemli bir deneyim oldu. Kuveyt Türk olarak biz de bu süreçte dijital kanallarımızı daha fazla öne çıkararak faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde devam ettirdik.

Mobil ve internet şube, ATM ve çağrı merkezimiz aracılığıyla müşterilerimiz, işlemlerini kolay, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirme imkanı buldu. Teknolojiyi, inovasyonu ve müşteri memnuniyetini odağımıza alarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin katkısıyla 2019 Haziran-2020 Haziran tarihleri arasında dijital müşteri sayımızı yüzde 44 artırdık. 2019'un ikinci çeyreği ile 2020'nin ikinci çeyreği arasında dijitalden geçen işlem sayısında ciddi bir artış yaşandı. 2020'nin nisan-haziran aylarını kapsayan dönemde mobil ve internet şubeden yapılan toplam işlem sayısı, 2019'un aynı aylarına göre yüzde 33'lük bir artış gösterdi."

"Neova Sigorta, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek"

Kuveyt Türk'ün, yüzde 7 hisseyle ortağı olduğu Türkiye'nin ilk tekafül (faizsiz sigortacılık) şirketi olan Neova Sigorta'nın yüzde 93'lük hissesini devralarak şirketin yeni sahibi olduğunu hatırlatan Uyan, hayat dışı faizsiz sigortacılık sektöründeki öncü pozisyonunu sürdüren Neova Sigorta'nın Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini aktardı.

"Üçüncü kez 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' seçildik"

Ufuk Uyan, Kuveyt Türk'ün Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020"de iki dalda birden ödüle layık görüldüğünü de belirterek, bu yıl "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde birinci olarak üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildiklerini ve "Finansın En iyisi" sektör özel ödülünün de üst üste üçüncü kez sahibi olduklarını bildirdi.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht'in "50-250 Çalışan Sayısı" kategorisinde en iyi işverenler listesine girmeyi başardığını aktaran Uyan, "Ayrıca etik ve iş ahlakı alanında farkındalık oluşturmak amacıyla EDMER tarafından düzenlenen 'ETİKA 2019 Türkiye'nin En Etik Şirketleri' organizasyonunda altıncı kez ödüle layık görüldük. Başarılarımızı taçlandıran bu ödüller, çalışanlarımıza verdiğimizin değerin ve müşterilerimize sunduğumuz hizmette ise dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik gibi etik ilkelerimize her koşulda riayet ettiğimizin önemli teyididir." ifadelerini kullandı.

"Yeni fikirleri koronavirüs sürecinde de destekliyoruz"

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri Lonca Girişimcilik Merkezi'nin çalışmalarını koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde de devam ettirdiklerini belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle Lonca'nın beşinci dönem eğitimlerini online ortamda gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Girişimcilerin sadece projelerine odaklanmasını önemsiyor ve ekiplere 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği veriyoruz. Girişimcilere olan desteğimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek.

Güçlü sermaye ve likidite yapımız, yüksek aktif kalitemiz, dinamik kurumsal yönetim anlayışımız, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimiz, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımız, hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımız ve yurt dışı açılımımızla önümüzdeki dönemde de Türkiye'de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdüreceğiz."