Kuveyt Türk'ten işletmelere uygun oranlı, esnek ödemeli ve hızlı finansman

Kuveyt Türk, işletme finansmanında cazip oranlar ve işletmelerin nakit döngüsüne göre esnek vadeli ödeme planları sunuyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, işletmelerin finansman erişimlerini kolaylaştırarak faaliyetlerine destek olmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor.

Üretimden perakendeye, turizmden tarıma kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin yanında olan Kuveyt Türk, uygun oran ve esnek vade seçenekleriyle sunduğu finansman başvurularına aynı gün dönüş yaparak işletme sahiplerinin ve esnafın yol haritalarını hızla belirlemelerine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, Türkiye'deki işletmelerin sayısal bakımdan yüzde 99,9'unu küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğunu belirtti.

İşletmelerin desteklenmesinin toplumun tüm kesimleri ve ülke ekonomisi için büyük önem arz ettiğine inandıklarını vurgulayan Delipoyraz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mala dayalı nakdi finansmandan gayrinakdi finansmana, leasingden dış ticarete kadar birçok noktada özel çözümler üretiyoruz. Finansman başvurusu yapan işletme sahiplerini hiçbir şekilde bekletmiyor, uygun oranlarla sunduğumuz finansmanın vadelerini ise firmanın nakit döngüsüne göre belirliyor, ödemeleri kendileri için en uygun zamana bırakıyoruz."

Kuveyt Türk'te fiyatlama hiçbir koşulda değişmiyor



İşletme Finansmanı ile işletme sahipleri, ihtiyaç duydukları emtia veya hizmet alımını Kuveyt Türk aracılığıyla finanse edebiliyor. Bu hizmetle satın alınan emtia veya hizmetin bedeli, Kuveyt Türk tarafından peşin olarak yurt içi veya dışındaki satıcıya ödeniyor.

Emtia ve hizmetler, kar ilavesiyle vadeli bir şekilde sağlandığı için Kuveyt Türk'ün fiyatlaması, piyasa oranları hangi yöne giderse gitsin hiçbir koşulda değişmiyor. Bu sayede işletme sahipleri ve esnaf, geleceğe yönelik planlamalarını daha net şekilde yapabiliyor.

Kuveyt Türk, işletmelerin yatırım planları doğrultusunda edineceği araç, iş yeri, makine, teçhizat ve ekipman için duydukları nakit döngüsüne Taksitli Ticaret Finansmanı ile destek oluyor.

Tedarikçi Finansmanı ise tedarikçiye alacağını daha erken alma avantajı, alıcıya da ödemelerini daha uzun vadede yapma imkanı sunuyor. Online Finansman da şubeye gitmeden internet veya mobil şube aracılığıyla müşterilere zaman kazandırırken daha avantajlı komisyon oranlarıyla dikkati çekiyor.

Leasingde uygun oranlarla kolay kullandırım



Leasing hizmetiyle Türkiye'nin her yerinde sağlam projelere destek olan Kuveyt Türk, başvurulara hızlı dönüş sağlaması, uygun oranları ve kolay kullandırımıyla öne çıkıyor.

Bu yıl içerisinde iki fazda toplam 800 milyon dolarlık İhracat Destek Paketi açıklayan Kuveyt Türk, bu paketlerin yanı sıra özel çözümleriyle ihracat işlemlerini uygun koşullarda ve güvenle yapmaya olanak tanıyor. Kuveyt Türk ayrıca teminat sıkıntısı yaşayan mal mukabili ihracat yapan tüm müşterilerine destek olmak amacıyla Eximbank'ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası'na entegre olan ilk katılım finans kuruluşu olma özelliğini de taşıyor.

Sektörlere özel çözümler üreten Kuveyt Türk, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve işletmelere nakit akışlarına uygun esnek vadeli finansman desteği sunarken, turizmcilere sağladığı finansmanlarda da sezon dönemine uygun geri ödeme planı oluşturuyor. Profesyonel meslek grupları için de destek paketleri hazırlayan Kuveyt Türk'ün 2019'da bu kapsamda hayata geçirdiği ürünler arasında Eczane Destek Paketi ve Mali Müşavir Destek Paketi yer alıyor.



İhtiyaca yönelik çözümler



Kuveyt Türk, finansmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini odağına alarak yenilikçi projeler de geliştiriyor.

Sektörde bir ilk olan Cebim POS ürünüyle akıllı cep telefonlarını POS'a dönüştüren Kuveyt Türk, esnaf ve işletmelerin kolay ve masrafsız bir şekilde tahsilat yapabilmelerine imkan tanıyor.

CebimPOS'un sektörde yine bir ilk olan çoklu kullanıcı özelliğiyle de işletme sahipleri, diledikleri sayıda çalışanın veya plasiyerin cep telefonunu POS cihazına dönüştürebiliyor. Her işletmenin nakit döngüsünün farklı olduğu dikkate alınarak hazırlanan şirket kartları ise esnek ve ihtiyaçları tam olarak karşılayan çözümler sağlıyor.