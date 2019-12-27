Kuveyt Türk'ten karlı dağları aşan izcilere destek

Kuveyt Türk, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 15. kez düzenlenen Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nın bu yıl da resmi sponsoru oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yılki Milli Bilinç Kampı'na Türkiye'nin 62 şehrinden 136 ve 8 ülkeden 16 olmak üzere toplam 152 izci lideri katıldı. İzciler, milli bilinç kampı için 22 Aralık 2019 Pazar günü Erzurum'a ulaştı.

Hava şartlarının ağır olduğu bir dönemde gerçekleştirilen Allahuekber Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na katılmak için daha önce kış kampına katılma şartı arandı. Kampa, Kuveyt Türk çalışanlarından oluşan bir ekip de katıldı.



Bugüne kadar gerçekleştirilen kamplardan görsellerin yer aldığı Sarıkamış Milli Bilinç Kampı Fotoğraf Sergisi'nin açılışıyla başlayan anma programları, Erzurum'da ilk kez düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Fener Alayı ile devam etti. Türkiye İzcilik Federasyonu'nun (TİF) Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda ise TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı kampla ilgili izcilere detaylı bilgi verdi.

23 Aralık Pazartesi günü Karskapı Şehitliği'ni ziyaret ederek yola çıkan izciler, akşam saatlerinde ulaştıkları Şenkaya'da kaymakamlığın düzenlediği fener alayına da katıldı.



24 Aralık Salı günü izciler, ilk olarak Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Allahuekber Şehitlerini Anma Programına katıldı. Sarıkamış Harekatı'nın 1915'te ana karar noktası olarak kullanılan Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler köyünde düzenlenen programda Erzurum Valisi Okay Memiş, Allahuekber Dağı'ndaki şehitlikte göndere çekilmek üzere Türk bayrağını izci liderlerine emanet etti.

İzciler, törenin ardından milli bilinç kampının yapılacağı Allahuekber Dağı'nın Kaynakyayla mevkiine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti. Zorlu bir etapta gerçekleştirilen izci yürüyüşü yaklaşık 4 saat sürdü. İzciler, 105 yıl önce asker dedelerinin izlediği yolu takip ederek Kaynakyayla bölgesine ulaştı.



25 Aralık Çarşamba günü Kaynakyayla'dan hareket eden izciler, karlı dağda yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüşle Fırıntepe Şehitliği'ne ulaştı.

İzciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp karların üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini yumarak "şehadetin tefekkürü" uygulaması yaptı. Şehitlikte yapılan duanın ardından kamp alanına tek sıra halinde dönen izciler, Kaynakyayla Camii'nde düzenlen mevlit programına da iştirak etti.



Kamp alanına çadırlarını kuran izciler, tipiye rağmen geceyi zor şartlar altında çadırda uyku tulumunda geçirdi. 26 Aralık Perşembe sabahı Kaynakyayla Şehitliği'ni ziyaret eden izciler, düzenlenen törenin ardından dönüşe geçip 3 saatlik yürüyüşün ardından Gaziler köyüne ulaştı.

Burada düzenlenen kapanış töreninin ardından araçlarla Erzurum'a intikal eden izciler, 5 gün süren kampın kendileri için büyük bir kazanım ve deneyim olduğunu dile getirdi.



"Değerlerimizle büyüyoruz" söylemiyle Türkiye'nin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Kuveyt Türk, geçmiş yıllarda da Türkiye İzcilik Federasyonu'nun düzenlediği Sarıkamış ve Çanakkale milli bilinç kamplarının sponsorluğunu üstlenmişti.