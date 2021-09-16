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Kuveyt Türk'ten sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı - Son Dakika

Kuveyt Türk'ten sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı

16.09.2021 10:43
Kuveyt Türk'ten sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı, System.String[]

Kuveyt Türk, katılım finans ilkeleri doğrultusunda 'Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı' gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk, katılım finans ilkeleri doğrultusunda 'Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı' gerçekleştirdi. Kuveyt Türk'ün, 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil çok geniş bir coğrafi dağılımıyla 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.

Kuveyt Türk 'Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı' gerçekleştirdi. Bank ABC, Citibank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KFH Capital ve HSBC ortak koordinatör olarak yetkilendirilerek ihraca talep toplama işlemi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Bankadan yapılan açıklamaya göre 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil çok geniş bir coğrafi dağılımıyla 150'nin üzerinde yatırımcı kuruluştan 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.

12 katın üzerinde talep ve birçok ilk..

Açıklamaya göre yatırımcıların ilgisi sayesinde talep miktarı sukuk ihracının 12 katını aşarak yüzde 6,125 ile Kuveyt Türk'e 2017 yılından beri Türkiye'den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirdi. Geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100'e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Dağıtımın yüzde 20'si ise tamamen yeşil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapıldı.

Açıklamaya göre ihraç kendi içinde de birçok ilki barındırıyor; Türkiye'nin ve dünyanın ilk sürdürülebilir Tier 2 sukuk ihracı, 2017 yılından beri Türkiye'den ihraç edilen en düşük fiyatlı Tier 2.

Kuveyt Türk'ün şimdiye kadar topladığı en yüksek talepli işlem, Türkiye'deki finansal kuruluşlar arasında ikinci en yüksek talepli ihraç.

Ayrıca, sürdürülebilirliğin yanı sıra sermaye benzeri formatında ihraç edilen sukuk işlemiyle Kuveyt Türk, halihazırda güçlü olan konsolide sermaye yeterliliği rasyosunu 389 baz puan artırmış olacak.

"Sürdürülebilir projelere finansman desteğimizi giderek artırıyoruz"

Açıklamada görüşleri bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Türkiye'nin ve dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutlu ve heyecanlıyız. Son yıllarda önemi küresel düzeyde daha iyi kavranan sürdürülebilirlik, birçok sektörde olduğu gibi finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer alıyor. Kuveyt Türk olarak, çevresel ve sosyal kredi değerlendirme sisteminden yeşil ürün ve hizmetlere, atık yönetiminden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden yönetişim önceliklerine birçok farklı alanda çalışmalar yürütüyor, çevresel ve sosyal kurumlarla iş birliği içerisinde bu alanda önemli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında sürdürülebilir projelere finansman desteğimizi de giderek artırıyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini, ülkemizdeki sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için önemli buluyoruz. Türkiye'nin ilk sukuk işlemini 2010 yılında gerçekleştirmiştik. Yine bir ilke imza atarak katılım finans ilkeleri doğrultusunda bu kez Türkiye'nin ve dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını, yatırımcılardan aldığımız yoğun ilgiyle başarılı bir şekilde tamamladık. Sağlam bir adım attığımız bu alanda, sürdürülebilir temalı kaynak çeşitliliğimizi ve fonlamalarımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak, Kuveyt Türk'ün yeşil ve sosyal projelerine aktarılacak

Dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan işlemle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir aşama kat etmiş oldu. İşlemi, Kuveyt Türk'ün ve piyasanın diğer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. Böylece sertifikalardan elde edilen kaynak, sukuk vadesi boyunca Kuveyt Türk'ün yeşil ve sosyal projelerine aktarılacak. İlgili projeler, katılım finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk'ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve global çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçilecek. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarında sektör öncülerinden olan Kuveyt Türk'ün hem yeşil hem de sosyal fonlamalara olan desteğini de ortaya koyuyor. - İSTANBUL

Kuveyt Türk'ten sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı

Kuveyt Türk, Yatırımcı, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ten sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuveyt Türk'ten sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı - Son Dakika
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