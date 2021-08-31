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Kuveyt Türk'ten yüksek kar paylı yatırım fonları - Son Dakika

Kuveyt Türk'ten yüksek kar paylı yatırım fonları

31.08.2021 11:06
Kuveyt Türk'ten yüksek kar paylı yatırım fonları, System.String[]

Kuveyt Türk'ün iştiraki KT Portföy tarafından yönetilen katılım finans prensiplerine uygun yatırım fonları, yatırımcılarına yüksek kar payı sunarken, nakit ihtiyacı durumunda hızlı ve kolayca nakde de dönüştürülebiliyor.

Kuveyt Türk'ün iştiraki KT Portföy tarafından yönetilen katılım finans prensiplerine uygun yatırım fonları, yatırımcılarına yüksek kar payı sunarken, nakit ihtiyacı durumunda hızlı ve kolayca nakde de dönüştürülebiliyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk'ün yatırım fonları sayesinde müşteriler, sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan varlıklara yatırım yaparak birikimlerini değerlendirebiliyor.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy tarafından katılım finans prensiplerine göre yönetilen yatırım fonları ile TL mevduat müşterileri, günlük getiri ve yüksek kar payı amacıyla ihtiyaçlarına uygun farklı yatırım araçlarına yatırım yapabiliyor. Ayrıca müşteriler, yatırım yaptıkları fonları nakit ihtiyaçları oluşması durumunda kolaylıkla nakde dönüştürebiliyor ve fonda geçen süre için kar payı elde edebiliyor.

KT Portföy Birinci Katılım Fonu (KTM), KT Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Fonu (KTV), KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu (KZL), KT Portföy Katılım Hisse Senede Fonu (KPC) ve KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (KLU) fonlarından oluşan yatırım fonlarının alım-satım işlemleri Kuveyt Türk'ün dijital kanallarından gerçekleştirilebiliyor.

Müşterilerin fon alım satımı için öncelikle Kuveyt Türk şubelerinden veya Kuveyt Türk Mobil üzerinden yatırım hesabı açması gerekiyor. Yatırım hesabı olan müşteriler, Kuveyt Türk Mobil, internet şube, Tradeplus ve şubeler üzerinden doğrudan fon alım-satım işlemlerini günlük tek bir fiyat üzerinden gerçekleştirebiliyor. Yatırımcılar, fona yaptıkları yatırımlarını ihtiyaçları kadar veya tamamını kolayca paraya çevirebiliyor.

KT Portföy tarafından Kuveyt Türk müşterilerine sunulan yatırım fonları ve özellikleri şöyle:

"KTM, yatırım riskini bölmek ve sınırlı düzeyde hisse senedi yatırım yapmak isteyenlere yönelik bir fon olup temel olarak hisse senedi ve kira sertifikalarından oluşuyor. Risk seviyesi kira sertifikası fonlarına göre yüksek ancak hisse yoğun fonlara göre düşük olan bu fon, genel olarak yüzde 25-30 aralığında hisse senedi içeriyor.

KTV, kısa ve orta vadeli kira sertifikalarına yatırım yapmayı planlayan ve nakit akışı yoğun olan müşterilere hitap eden fondur. Kısa ve orta vadede enflasyon oranlarının düşmesi beklentisi olan yatırımcılarında tercih edebileceği bir fondur. Fon, toplam değerinin en az yüzde 80'i fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığında olacak şekilde, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılıyor. Aynı gün valörlü işlem yapılabildiği için özellikle kısa vadeli yatırımlar için de uygun olan bu fonun risk seviyesi ise düşüktür. 09.00-12.30 saatlerinde sınırsız, 12.30-17.00 saatlerinde 500 bin TL limitle alım/satım, mesai saatleri sonrası ve hafta sonları 5 bin TL limitle satım işlemi yapılabilmektedir.

KZL, fonun yatırım amacı faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamaktır. Risk seviyesi yüksek olmakla birlikte uzun dönemli yatırımcılar ve altına yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

KPC, yoğun hisse senedi yatırımı yapmak isteyen ancak hangi hisse senedine yatırım yapacağına karar veremeyen yatırımcılar için ideal bir fondur. Fonun toplam değerinin en az yüzde 80'i katılım ilkelerine uygun hisse senetlerine yatırılır.

KLU, yüksek getirili bir fon olup farklı yatırım araçları arasında değişim yapmak amacıyla kısa vadeli yatırım ihtiyacı olan ve nakit akışı yoğun olan (kıymetli maden ve döviz piyasasında sık işlem yapan ve oluşan nakdini kısa vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar) müşteriler için uygundur. Fon portföyü, kısa vadeli yatırımlara da uygun olarak ağırlıklı kira sertifikalarına dayalı taahhütlü işlemler olmak üzere kamu ve özel kira sertifikaları ve katılma hesaplarına da yatırım yapmaktadır. 09.00-12.30 saatleri arası sınırsız, 12.30-17.00 saatleri arasında 500 bin TL limitle alım/satım, mesai saatleri sonrası ve hafta sonları 5 bin TL limitle satım işlem yapılabilmektedir."

Kuveyt Türk, Yatırım, Finans, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ten yüksek kar paylı yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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