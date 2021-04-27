Kuveyt Türk'ün geleneksel duvar takvimi dijitale taşındı - Son Dakika

Kuveyt Türk'ün geleneksel duvar takvimi dijitale taşındı

27.04.2021 10:51
Kuveyt Türk'ün geleneksel duvar takvimi dijitale taşındı, System.String[]

Kuveyt Türk, gelenekselleşen klasik duvar takvimini, mobil uygulama haline getirerek Kuveyt Türk Dijital Takvim adıyla dijitale taşıdı.

Kuveyt Türk, gelenekselleşen klasik duvar takvimini, mobil uygulama haline getirerek Kuveyt Türk Dijital Takvim adıyla dijitale taşıdı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle kullanılabilen Kuveyt Türk Dijital Takvim'de geleneksel takvim anlayışına bağlı kalınarak "takvim arkası yazı" geleneği sürdürülüyor. Android ve iOS platformlarında hizmete sunulan takvim, günlük hayatı kolaylaştıran pek çok yeni özelliğiyle kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatıyor.

"Dijital takvimimizde herkes kendinden bir şeyler bulacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Dini, kültürel, sosyal, iktisadi ya da idari bakımdan zamanı doğru planlamamızı sağlayan takvimler etkili bir zaman yönetim aracıdır. Anın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek hayatımızı daha anlamlı hale getirir. Bu anlayıştan hareketle, uzun yıllardan beri Kuveyt Türk Duvar Takvimi'ni hazırlıyor ve müşterilerimize takdim ediyoruz. Geleneksel duvar takvimimizde birçok yazarımızın, mütefekkirimizin, münevverimizin ve tarihi şahsiyetlerin fikir ve hayatlarından kesitler sunuyoruz. Okudukça yeni bilgiler edinilen, günümüze bereket katan, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan muhtevasıyla geleneksel duvar takvimimizi dijitale taşıyarak geniş kitlelerin istifadesine sunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu mobil uygulamayı telefonuna indirip kullananların, dijital takvimin kendine has tasarımıyla ve özgün içeriğiyle farklı bir deneyim yaşayacağını kaydeden Uyan, "Takvim kültürümüzü, geleneksel duvar takvimimizin yanı sıra dijitalde de devam ettirecek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek dönemde dijital takvimimizi yeni özellikler ekleyerek geliştirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kuveyt Türk Dijital Takvim'in özellikleri

Açıklamaya göre, her güne özel olarak derlenmiş olan "günün içeriği", "tarihte bugün", "günün ayet-i kerimesi" ve "günün hadis-i şerifi" bölümleriyle kullanıcılar her yeni günün farkına varıp kıymetli bilgiler edinebiliyor, beğendikleri içerikleri favorilere ekleyip daha sonra da hızlıca ulaşabiliyor ve sevdikleriyle sosyal platformlardan paylaşabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, bulundukları konuma göre namaz vakitlerini ayarlayıp "vakit sayacı" ile bir sonraki vaktin girmesine kalan zamanı kolaylıkla takip edebiliyor. Kuveyt Türk Dijital Takvim uygulaması için özel olarak tasarlanmış tebrik kartları ile de kullanıcılar sevdiklerinin dini gün ve gecelerini kutlayabiliyor.

İlk kez bir dijital takvimde "ezani saatler" yer alıyor

Açıklamada aktarılanlara göre, Kuveyt Türk Dijital Takvim'de ezan ve namaz vakitlerini gösteren "vasati saatler"in yanı sıra mahalli bir zaman ölçüsü olan "ezani saatler" de yer alıyor. İbadetlerle ilgili kullanılan pek çok kavram ezani saate göre olup geleneğe de öyle yansıdı. Örneğin perşembe günü akşam ezanı okunduktan sonra cuma günü başlar. Bu nedenle akşam ezanından sonraki zaman dilimine "cuma gecesi/akşamı" denilir. Yine kandil günleri akşam ezanıyla birlikte başlar, ikindi vaktinin çıkmasıyla sona erer. Kuveyt Türk Dijital Takvim ile dileyen kullanıcılar ezan ve namaz vakitlerini "ezani saat" ile de takip edebiliyor.

Miladi, Rumi ve Hicri takvim çevirici

Bu özelliklerin yanı sıra Kuveyt Türk Dijital Takvim'de Miladi, Hicri ve Rumi tarihlerin birbirine dönüştürülebildiği ""Takvim çevirici" de bulunuyor. Böylece kullanıcılar, bir tarihin farklı takvimlerdeki karşılığını rahatlıkla öğrenebiliyor, ilmi araştırmalarda ve günlük yaşamda rahatlıkla takvim çeviriciyi kullanabiliyor. "Kıble bulucu", "takvimden seç", "dini gün ve geceler", "imsakiye", "tebrik kartları" gibi menülerin de bulunduğu Kuveyt Türk Dijital Takvim'e gelecek dönemde Kur'an'ı Kerim, en yakın cami, Kuveyt Türk kitaplığı gibi menülerin eklenmesi planlanıyor.

Kuveyt Türk, İngilizce, Android, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Türk'ün geleneksel duvar takvimi dijitale taşındı - Son Dakika


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