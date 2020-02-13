Kuveyt Türk'ün net karı 1 milyar 110 milyon TL oldu

Kuveyt Türk, 2019 yılı net karını bir önceki yıla göre yüzde 28 artırarak 1 milyar 110 milyon TL'ye yükseltti, toplam aktifler 104 milyar 439 milyon TL, öz varlıklar ise 6 milyar 821 milyon TL büyüklüğe ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini 2019 yılında da sürdürdü. Toplanan fon büyüklüğünü 2018 yılına göre yüzde 58,4 artışla 85 milyar 494 milyon TL'ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü de yüzde 21,2 artışla 57 milyar 926 milyon TL'ye ulaştırdı.

Öz varlıklarını 6 milyar 821 milyon TL, aktif büyüklüğünü ise 104 milyar 439 milyon TL'ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sırada, bankacılık sektöründe ise 11. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları kaydetti:

"Aktif kalitemizi koruyarak istikrarlı büyümemizi 2019 yılında da devam ettirdik. Yıl sonu itibarıyla ulaştığımız 104,4 milyar TL aktif büyüklükle katılım finans kuruluşları arasındaki yerimizi sağlamlaştırdık. 2019 yılında 1,1 milyar TL net kar elde ederek hedeflerimizi aştık. Toplanan fonlarda ve kullandırılan fonlarda ise sektörün üzerinde bir büyüme yakaladık. Şubeleşmeye 2019 yılında da devam ettik ve şube sayımızı 430'a ulaştırdık. Büyümedeki ana önceliğimizin, 2020 yılında da reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak yönünde olacağını ifade edebiliriz.

Yakaladığımız başarılı büyüme grafiğinin oluşmasında teknoloji ve müşteri memnuniyeti odaklı projelerin hayata geçirilmesi önemli bir yer edindi. 2019 yılında bireysel ve tüzel müşterilerimize yönelik çalışmalarımızın yanı sıra reel ekonomiyi ve büyümenin finansmanını desteklemeye devam ettik. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için aracılık ettiğimiz Altına Dayalı Kira Sertifikası, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla başlattığımız İhracat Destek Paketi, turizm sektörüne destek olmak amacıyla işletmelere yönelik oluşturulan ayrıcalıklı finansman paketleri gibi pek çok ürün ve hizmetimiz, hayata geçirdiğimiz sayısız projeler arasında sadece birkaçıdır."

Uyan, " Eximbank'ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası'na entegre olan ilk katılım bankası olduk. Ayrıca Şangay Altın Borsası'na kabul edilen Türkiye'nin ilk kurumu olma unvanını elde etti. 2019 yılında leasing, dış ticaret finansmanı, teyitli/teyitsiz tedarikçi finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmalarımızı da artırdık. Tüm bu hedefler doğrultusunda aktif kalitemizi gözeterek NPL oranında sektörde en iyi performans gösteren finans kuruluşları arasında yer aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"Yenilebilir enerjiye yaklaşık 1 milyar dolarlık finansman desteği sağladık"

Uyan, 2020 yılında uzun vadeli makine yatırımlarının finansmanı için yeni bir kampanya başlattıklarını, reel ekonomiyi, üretimi ve yatırımı desteklemek amacıyla başlattıkları makine kampanyasında hedeflerinin müşterilerine 1 milyar TL'lik finansman desteği sağlamak olduğunu belirtti.

0,79'dan başlayan kar oranıyla ve 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vadelerle müşterilerine makine yatırımı için finansman kullanabildiğini belirten Uyan, ticari müşterilerinin nisan ayı sonuna kadar kampanyalarından yararlanabileceklerini kaydetti.

Doğal kaynakların verimli kullanılmasına ve yenilenebilir enerjiye yönelik farkındalığın artmasının sevindirici olduğunu belirten Uyan, "Yenilebilir enerjiye bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık finansman desteği sağladık. GES alanında Türkiye'de kurulu gücü 531 MW olan 153 farklı projeye finansman desteğinde bulunduk. Kurulu güçteki oranımız yüzde 10 civarındadır. Öz tüketime yönelik Çatı GES projeleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki aylarda ihalesi yapılacak olan GES YEKA projeleri odağımızda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Uyan, temiz enerjinin finansmanına yönelik çalışmalarını devam ettireceklerini kaydederek,"Özellikle rüzgar, çöpgaz ve biogaz gibi yeni alanlara odaklanmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye'nin mega projelerine de destek veriyoruz. 2019 yılında Kuzey Marmara Otoyolu Projesine 200 milyon dolarlık limit tahsis ettik. Bu tarz altyapı projelerinden aldığımız uluslararası ödüller de bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Senin Bankan, XTM, Online Tedarikçi Finansmanı ve Cebim POS gibi teknoloji ve inovasyon alanında geliştirdikleri projelerle sektöre öncülük ettiklerini belirten Uyan, Kuveyt Türk'ün 2019 yıl sonu itibarıyla dijitalde 1,4 milyon aktif müşteriye yaklaştığını belirtti. Şubelerde verilen hizmetleri uçtan uca dijital bir ortamda sunduklarını belirten Uyan, bu sayede müşterilerinin fatura ödemelerinden hisse alım satımına kadar birçok işlemi, hiçbir işlem ücreti ödemeden kolayca yaptığını, Kuveyt Türk müşterilerinin finansal işlemlerinin yüzde 86'sını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.

2020'de kişiselleştirilmiş finans deneyimine odaklandıklarını belirten Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşteri güvenliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu göz önünde bulundurarak kişiye özel biyometrik çözümleri finansal süreçlerimize kazandırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra chatbot ve ses teknolojileri gibi teknolojik çözümlere yönelik değer üretmeyi önceliklerimizden biri olarak belirledik. KOBİ ve kurumsal müşterilerimizin dijital kanallarımızda yaşadıkları tüm deneyimleri iyileştirmek için çeşitli yenilikler yapmayı planlıyoruz.

Diğer taraftan, kağıtsız bankacılıkla ilgili gelişmeler 2020'de dijital bankacılığın öneminin artmasına yol açacak. Biz de bu süreçte, kullanıcılarımızın çok daha rahat bir dijital finans deneyimi yaşaması için elimizden gelen gayreti teknoloji eksenli göstereceğiz. Dijital dönüşüm programımız kapsamında sürdürdüğümüz Robotik Süreç Otomasyonu ise robot teknolojilerle olan çalışmalarımıza örnek teşkil ediyor. Proje kapsamında ilk etapta özellikle manuel, birbirinin tekrarı ve öngörülebilen işleri yazılım robotlarına yaptırıyoruz. Bu çalışmaların bize zaman, maliyet ve süreç kalitesi anlamında kazanımlar sağlayacağını öngörüyoruz."