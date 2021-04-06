Kuveyt Türk'ün "Sepetim" uygulaması çalışan bağlılığını artırdı - Son Dakika

Kuveyt Türk'ün "Sepetim" uygulaması çalışan bağlılığını artırdı

06.04.2021 14:01
Kuveyt Türk'ün

Kuveyt Türk'ün 2017 yılında geliştirdiği ensek yan haklar uygulaması "Sepetim" çalışan bağlılığını artırırken, kurum içi yapılan son anket çalışmasında "Sepetim" uygulamasının memnuniyet oranı yüzde 87'ye yükseldi.

Kuveyt Türk'ün 2017 yılında geliştirdiği ensek yan haklar uygulaması "Sepetim" çalışan bağlılığını artırırken, kurum içi yapılan son anket çalışmasında "Sepetim" uygulamasının memnuniyet oranı yüzde 87'ye yükseldi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Banka, çalışanları için geliştirdiği esnek yan haklar uygulaması "Sepetim" ile sektörde öne çıkıyor.

Kuveyt Türk'ün, finans sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2017 yılında geliştirdiği ensek yan haklar uygulaması "Sepetim" uygulaması kapsamında çalışanlar, hesaplarına tanımlanan yan hakları esnetip ihtiyaçlarına göre farklı seçimler yapabiliyor.

Kuveyt Türk'te 5 yıldır uygulanan "Sepetim" uygulaması sayesinde çalışanların iş yeri memnuniyeti ve kurumsal bağlılıkları yıldan yıla artarken, kurum içi yapılan son anket çalışmasında "Sepetim" uygulamasının memnuniyet oranı yüzde 87'ye yükseldi.

"Sepetim" uygulamasıyla Kuveyt Türk çalışanları, hesaplarına tanımlanan esnek bütçeleri, ihtiyaç duydukları farklı alanlarda kullanabiliyor veya geleceğe yatırım yapabiliyor.

Çalışanlar, oluşturdukları esnek bütçeyle telefon satın alabiliyor, alışveriş çeki temin edebiliyor, yakıt kartları alabiliyor ya da bireysel emeklilik hesaplarına ek yatırım yapabiliyor veya özel sağlık sigortası kapsamında ihtiyacına yönelik geniş paketlere geçebiliyor.

Çalışanlar, "Sepetim" uygulamasında esnettikleri bütçelerini kişisel gelişimlerine yönelik eğitim ve sertifikalı programlar için de kullanabiliyor.

"Odağımız çalışanlarımızın memnuniyeti ve gelişimi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artıracak çalışmaları hayata geçirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan kaynakları süreçlerimizi 'önce insan-önce çalışan' anlayışıyla geliştirerek çalışanlarımızın 'İyi ki Kuveyt Türklüyüm' demelerini sağlamaya, onlara mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz esnek yan haklar uygulamamız Sepetim ile çalışanlarımızın farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunuyoruz. Yan haklar konusunda finans sektöründe bir ilk olan Sepetim uygulamamızın çalışanlarımız tarafından her geçen yıl daha çok beğenilmesi ve memnuniyetle karşılanması bizleri de oldukça mutlu ediyor.

Sepetim ve bunun gibi birçok özgün insan kaynakları uygulamalarımızın bir neticesi olarak, Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından düzenlenen ve insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan 'Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2020' listesine Türkiye'den giren ilk finans kuruluşu olduk. Son 3 yıldır da 'Türkiye'nin En İyi İşvereni' ve 'Finansın En İyi İşvereni' seçilmenin de haklı sevincini yaşıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan bir yaklaşımla insan kaynakları süreçlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Telefon alımları olarak öne çıkıyor

Verilen bilgiye göre, farklı seçeneklerin sunulduğu "Sepetim" uygulamasında, çalışanların sık kullandığı alanlardan biri telefon alımları olarak öne çıkıyor.

Çalışanlar, 5 bin 127 kez tercihlerini telefonlardan yana kullanırken, farklı markaların alışveriş çekleri ise 4 bin 842 defa tercih edildi.

Kişisel gelişim eğitimleri için tercih sayıları ise 1.000'e ulaştı. Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı'na bağış imkanı kapsamında da çalışanlar 171 bin TL'ye ulaşan bağışta bulundu.

Kullanıma geçtiği ilk yıldan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre ilerleyen "Sepetim", kullanıcılara brüt limitleri üzerinden geleceklerine yatırım yapma ve tasarrufta bulunma imkanı da sunuyor.

İlk yılında geleceği için BES'e yatırım yapan çalışan sayısı 1.636 iken, 2021'de bu sayı 5 yılın en yüksek noktasına ulaşarak 3 bin 515 oldu.

Cep Telefonu, Kuveyt Türk, Finans, Kuveyt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ün 'Sepetim' uygulaması çalışan bağlılığını artırdı - Son Dakika Ekonomi


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